Sheinbaum y Felipe VI reanudan diálogo bilateral

El monarca llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por una comitiva encabezada por Roberto Velasco Álvarez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, durante la tarde del jueves en un encuentro de alto nivel que busca marcar una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países.

La visita del jefe de Estado español ocurre en un momento clave para la diplomacia entre México y España, luego de varios años de distanciamiento político y de una relación que, pese a las diferencias históricas, mantiene fuertes vínculos económicos, culturales y sociales.

Encuentro bilateral en Palacio Nacional

Como parte de la ceremonia oficial de bienvenida, realizada en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España. Posteriormente, Sheinbaum y Felipe VI encabezaron la toma de fotografía oficial del encuentro.

Tras el acto protocolario, ambos sostendrían una reunión para dialogar sobre la relación entre las dos naciones y los temas prioritarios de la agenda bilateral.

El encuentro representa uno de los acercamientos políticos más importantes entre ambos países en los últimos años y se perfila como un intento por reconstruir canales de comunicación al más alto nivel.

Previo a la reunión, Sheinbaum había señalado que uno de los temas centrales sería el reconocimiento de la grandeza de los pueblos originarios y de las civilizaciones prehispánicas, así como la necesidad de construir una relación basada en el respeto mutuo.

El diálogo también se da en un contexto donde ambos países buscan fortalecer la cooperación política, económica, cultural y educativa, sin dejar de lado los temas históricos que han marcado la relación bilateral.

Funcionarios de ambos países acompañan el encuentro

Acompañaron a la jefa del Ejecutivo Federal el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Por parte de España estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.

La reunión entre Sheinbaum y Felipe VI adquiere especial relevancia debido al enfriamiento diplomático registrado en los últimos años. Aunque los lazos comerciales, académicos y culturales se mantuvieron activos, el contacto político de alto nivel había sido limitado.

Con esta visita, México y España buscan abrir un nuevo capítulo en su relación, marcado por el diálogo institucional, la cooperación y el reconocimiento de una historia compartida que continúa siendo parte del debate público entre ambas naciones.

Con información de Eduardo Rojas......