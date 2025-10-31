Cerrar X
sheinbaum_y_lula_737d41d8a3
Nacional

Sheinbaum y Lula reactivan lazos económicos entre México y Brasil

Ambos países buscan fortalecer su relación económica con un tratado que impulse inversiones, biocombustibles y cooperación social rumbo a 2026

  • 31
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos mandatarios reafirmaron su voluntad de avanzar hacia un nuevo acuerdo comercial que refuerce la relación económica entre ambos países.

A través de redes sociales, Sheinbaum destacó que el diálogo abordó la “complementariedad económica y las oportunidades de colaboración”, subrayando el compromiso de mantener la cooperación bilateral. Por su parte, Lula da Silva señaló que Brasil busca “concluir un nuevo tratado comercial con México” para profundizar la alianza estratégica entre las dos economías más grandes de América Latina.

Durante la charla, el mandatario brasileño compartió los resultados de su reciente gira por Asia, donde destacó el potencial de cooperación entre América Latina y el Sudeste Asiático. Además, mencionó el interés de México en colaborar en la producción de etanol, así como en programas sociales orientados a combatir el hambre y la pobreza.

En materia ambiental, Lula adelantó que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, representará a México en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30), que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém, Brasil.

La conversación marca la continuidad del diálogo bilateral iniciado tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a México en agosto pasado. Durante ese encuentro, ambos gobiernos acordaron actualizar los Acuerdos de Complementación Económica y avanzar hacia un nuevo Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones para 2026.

Como parte de estos esfuerzos, México y Brasil firmaron un Memorándum de Entendimiento para promover inversiones, impulsar la innovación tecnológica en el sector agroalimentario y fortalecer la cooperación en biocombustibles y salud pública.

Con esta nueva etapa de diálogo, ambos gobiernos buscan revitalizar la relación bilateral y ampliar las oportunidades comerciales, sociales y energéticas entre México y Brasil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_01_T094301_012_e0ec5ed021
Madrid pide dimisión del canciller Albares por disculpas a México
EH_UNA_FOTO_2025_11_01_T092834_120_62f705f38e
Sheinbaum dedica ofrenda en Palacio a las mujeres de México
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_7_888ec8f9b2
Heidi Klum impacta en Halloween 2025 disfrazada de Medusa
Whats_App_Image_2025_11_01_at_6_58_42_PM_7f89acc2a5
Sigue minuto a minuto las acciones del Clásico Regio 141
INFO_7_CONTEXTO_d66f41dd8b
Arrestan a hombre con huevos de tortuga protegida en el Metro
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×