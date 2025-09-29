Sigue Mérida sin luz; vecinos realizan bloqueos en protesta

La pesadilla no termina para cientos de familias en Yucatán. Tras el megapagón de la semana pasada, los cortes de electricidad continúan sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logre resolver la crisis.

Este lunes, la desesperación estalló en las calles: vecinos de distintas colonias de Mérida bloquearon avenidas clave para exigir la inmediata reactivación del servicio eléctrico.

En la colonia Emiliano Zapata Sur, los habitantes cerraron la Avenida 86, hartos de pasar varios días a oscuras. Aseguran que, pese a múltiples reportes, nadie de la CFE acudió a atender el problema. El bloqueo afectó el tránsito, incluidos los camiones del sistema Vaivén, además de golpear a comercios que se quedaron sin poder operar.

Al mediodía llegó finalmente una cuadrilla de la CFE para revisar un transformador dañado. Sin embargo, los vecinos advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta que la luz regrese por completo.

La protesta se replicó en el centro de Mérida, donde colonos cerraron la calle 65A con Avenida Itzaes. Ellos también llevan varios días sin electricidad y amenazan con mantenerse en pie de lucha hasta obtener respuesta.

En el fraccionamiento Yucalpetén, al poniente de la capital, la situación no es distinta: familias enteras cumplen ya tres días sin luz por la caída de un cable de alta tensión.

Mientras tanto, la molestia ciudadana crece y la pregunta se repite en cada barrio: ¿cuándo podrá la CFE devolverles la energía?

