Sismológico Nacional expandirá red de monitoreo a 140 estaciones

Con la construcción de 40 estaciones, el Servicio Sismológico Nacional sumará 140 estaciones para expandir su red de monitoreo en México.

De acuerdo con el titular de la institución, Arturo Iglesias Mendoza, se estima que dicha ampliación duré aproximadamente dos años.

Por medio de un comunicación, el titular agregó que se financiará con recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales, de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Explicó que el plan es fortalecer la red "donde tenemos menos cobertura, porque sabemos que hay sismicidad que no registramos".

El responsable de la institución expuso que el sistema se encarga de caracterizar la sismicidad en México.

"Es la instancia autorizada para dar a conocer la posición espacial y la magnitud de los sismos que ocurren en el territorio, tanto de los que percibe la población como aquellos que no siente, pero son relevantes para caracterizar las fallas y el peligro sísmico. Reportamos cerca de 100 sismos al día”, señaló.

Actualmente, la red se conforma de 70 estaciones distribuidas por todo el país, con tecnología de punta, un sensor de velocidad, otro de aceleración y sensores GPS o GNSS que miden la deformación, y 30 estaciones más en el Valle de México.

Comentarios