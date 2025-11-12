'Son para prevenir': Sheinbaum justifica vallas en el Zócalo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el blindaje con vallas metálicas instalado en el Zócalo de la Ciudad de México se colocó para prevenir actos violentos y proteger tanto a Palacio Nacional como al personal de seguridad durante las próximas movilizaciones.

Sheinbaum destacó que la medida se tomó ante la posibilidad de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otros grupos que podrían intentar infiltrarse en las protestas.

“Hay diálogo con la CNTE, entonces no hay por qué venir a Palacio Nacional. No vemos por qué cuando se está llamando a una manifestación, dos días antes ellos también anuncian una marcha”, señaló la mandataria.

La presidenta sostuvo que Palacio Nacional es un monumento histórico y símbolo del país, por lo que su protección es una obligación del Gobierno Federal.

“Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional porque es un monumento histórico y símbolo de nuestro país. Para proteger a la policía, para eso se pusieron las vallas, para prevenir”, afirmó.

Añadió que la colocación de las estructuras metálicas no busca reprimir ni censurar las manifestaciones, sino evitar enfrentamientos y daños a bienes patrimoniales.

“Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento”, subrayó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que las vallas en el Centro Histórico también tienen como objetivo proteger el patrimonio cultural de la nación y garantizar la seguridad de los elementos que contengan las movilizaciones.

Asimismo, recordó que su gobierno mantiene una postura abierta al diálogo con todos los sectores sociales, incluidos los maestros de la CNTE.

“Estas medidas son preventivas. No representan cerrazón ni censura, sino la voluntad de evitar cualquier tipo de provocación o violencia”, expresó.

