Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_4758455a12
Nacional

'Son para prevenir': Sheinbaum justifica vallas en el Zócalo

Claudia Sheinbaum explicó que las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional buscan evitar enfrentamientos y proteger el patrimonio

  • 12
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el blindaje con vallas metálicas instalado en el Zócalo de la Ciudad de México se colocó para prevenir actos violentos y proteger tanto a Palacio Nacional como al personal de seguridad durante las próximas movilizaciones.

Sheinbaum destacó que la medida se tomó ante la posibilidad de manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de otros grupos que podrían intentar infiltrarse en las protestas.

“Hay diálogo con la CNTE, entonces no hay por qué venir a Palacio Nacional. No vemos por qué cuando se está llamando a una manifestación, dos días antes ellos también anuncian una marcha”, señaló la mandataria.

La presidenta sostuvo que Palacio Nacional es un monumento histórico y símbolo del país, por lo que su protección es una obligación del Gobierno Federal.

“Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional porque es un monumento histórico y símbolo de nuestro país. Para proteger a la policía, para eso se pusieron las vallas, para prevenir”, afirmó.

Añadió que la colocación de las estructuras metálicas no busca reprimir ni censurar las manifestaciones, sino evitar enfrentamientos y daños a bienes patrimoniales.

“Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento”, subrayó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que las vallas en el Centro Histórico también tienen como objetivo proteger el patrimonio cultural de la nación y garantizar la seguridad de los elementos que contengan las movilizaciones.

Asimismo, recordó que su gobierno mantiene una postura abierta al diálogo con todos los sectores sociales, incluidos los maestros de la CNTE.

“Estas medidas son preventivas. No representan cerrazón ni censura, sino la voluntad de evitar cualquier tipo de provocación o violencia”, expresó.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

grecia_quiroz_guardia_nacional_5d005c8e6f
Guardia Nacional protege a alcaldesa de Uruapan: Presidencia
javier_duarte_sheinbaum_2d3685cd58
Asegura Presidencia que Duarte está por concluir su condena
6069048_8c661776de
Anuel AA recorre Monterrey ¡a bordo de una Black Mamba blindado!
publicidad

Últimas Noticias

image_ccd9364dbf
Inaugura Waldo comité del Partido Verde en Pesquería
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
AP_25318069664116_0a6193f095
Ataque ruso a Kiev deja 11 heridos y varios incendios
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×