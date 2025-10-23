Sube a 79 la cifra de muertos por lluvias en México

El número de víctimas mortales por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados del país ascendió a 79, según el más reciente informe del Gobierno federal, difundido a través del micrositio habilitado para el seguimiento de la emergencia.

De acuerdo con el reporte, 19 personas continúan desaparecidas, mientras que miles de familias permanecen en proceso de evaluación de daños para acceder a los apoyos del Plan Nacional de Reconstrucción.

Veracruz, el estado más afectado

La entidad con mayor número de fallecidos es Veracruz, donde se han contabilizado 35 decesos y siete personas no localizadas, le siguen Hidalgo, con 22 muertos y nueve desaparecidos, y Puebla, con 21 víctimas y tres personas aún sin ubicar.

En Querétaro se reportó una persona fallecida.

Las lluvias extraordinarias se registraron entre el 7 y el 11 de octubre de 2025, dejando severos daños en caminos, viviendas, cultivos y redes eléctricas.

Cabe recordar que el Gobierno federal anunció una inversión de $10 mil millones de pesos para la reconstrucción en las zonas afectadas.

Desde el 22 de octubre comenzó la entrega de apoyos económicos directos a las familias damnificadas, con montos que van desde $20 mil pesos por hogar, hasta $50 mil pesos a comercios, y entre $50 mil y $100 mil pesos para actividades del campo y ganadería.

Asimismo, se destinarán $150 pesos en útiles escolares por alumno afectado y hasta 500 mil pesos para la reconstrucción de clínicas.

