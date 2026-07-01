Sube a cuatro cifra de muertos tras festejos de México-Ecuador

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó un cuarto fallecimiento relacionado con los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador

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La cifra de personas fallecidas durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aumentó a cuatro.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida luego de ser trasladado a un hospital tras presentar una emergencia médica en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, quien detalló que la víctima permanece sin ser identificada y que ingresó al hospital con un cuadro de estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

"En el hospital sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación. Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y amigas", expresó.

Cuatro fallecimientos en Paseo de la Reforma

Gasman precisó que las cuatro muertes ocurrieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde miles de personas se concentraron para celebrar el pase de México a los octavos de final del Mundial.

Las tres primeras víctimas fueron dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años, quienes fallecieron por asfixia, de acuerdo con el reporte oficial.

Explicó que todas las personas recibieron atención prehospitalaria por parte de los equipos de emergencia desplegados en la zona y posteriormente fueron trasladadas a hospitales.

"Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo de la Reforma, recibiendo maniobras avanzadas de reanimación en su atención, traslado hospitalario y desafortunadamente fallecieron", señaló.

Más de 1,600 atenciones durante el operativo

Las autoridades capitalinas informaron que el operativo sanitario implementado durante el partido entre México y Ecuador dejó un total de 1,615 atenciones médicas tanto en el Estadio Ciudad de México como en las 14 carpas instaladas sobre Paseo de la Reforma y en el Fan Fest del Zócalo.

En estas labores participaron equipos del ERUM, el SAMU-CRUM y la Cruz Roja.

Del total de personas atendidas, 28 requirieron traslado a distintos hospitales para recibir atención especializada.

Las principales causas de atención fueron contusiones, fracturas, heridas, esguinces, intoxicaciones por consumo de alcohol y crisis de ansiedad.

El Gobierno capitalino reiteró que continuará brindando acompañamiento a las familias de las víctimas, mientras las autoridades correspondientes realizan las diligencias para esclarecer cada uno de los casos.