Trasciende citatorio a exesposo de gobernadora de Baja California

La Fiscalía General de la República (FGR) citó presuntamente a comparecer este jueves 20 de noviembre de 2025 a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El documento, fechado el 29 de octubre, circula desde hace días en redes sociales.

Un citatorio con fecha y hora: 11:00 horas

El oficio FEIORPIFAMF-E-I-3-227/2025, firmado por la agente del Ministerio Público Rebeca Rojo Hernández, ordena la presencia de Torres ante la Célula E-I-3 de la FGR, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, “a fin de recabar su entrevista en calidad de imputado”.

El citatorio establece que, de no acudir, se le impondrá una medida de apremio equivalente a 200 UMAs y que deberá presentarse acompañado de un abogado con identificación oficial.

Aunque la FGR no ha confirmado oficialmente la autenticidad del documento, su formato, membrete y estructura coinciden con los de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Silencio institucional y declaraciones cruzadas

Mientras la Fiscalía General de la República mantiene reserva total, el caso ha sido politizado por su cercanía al entorno de la mandataria estatal.

Marina del Pilar Ávila negó tajantemente que existan investigaciones formales contra su exesposo y calificó los documentos difundidos como “filtraciones sin validez legal”.

La hora decisiva

La cita está fijada para las 11:00 horas en Ciudad de México. Al momento no se ha confirmado si Torres Torres acudió al llamado ministerial ni si la autoridad adoptará medidas de apremio en caso de inasistencia.

