Nacional

UNAM identifica a dos por falsas amenazas de explosivos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ha identificado a dos personas presuntamente vinculadas con las amenazas de artefactos explosivo

  • 07
  • Octubre
    2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que ha identificado a dos personas presuntamente vinculadas con las amenazas de artefactos explosivos en sus planteles.

La investigación se realizó tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Policía Cibernética.

Los sospechosos serían responsables de las falsas alertas que, en las últimas dos semanas, provocaron la suspensión de clases o su traslado a modalidad en línea.

"La Universidad de la nación reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas", indicaron en un comunicado.

Las autoridades ya citaron a los implicados a declarar para proceder conforme a derecho. La UNAM reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad y pidió no difundir información no verificada, recomendando atender únicamente los comunicados oficiales.

Este lunes 6 de octubre, durante el retorno a clases presenciales, tres planteles tuvieron que ser desalojados por amenazas: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Iztacala y la Preparatoria 6, activando los protocolos de emergencia y contando con apoyo de autoridades locales.


