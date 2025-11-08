Cerrar X
Uruapan lanza campaña para hacer estatua de Carlos Manzo

Uruapan anunció el inicio de la campaña 'Ni un paso atrás', una iniciativa ciudadana que busca construir una estatua en memoria del alcalde Carlos Manzo

  • 08
  • Noviembre
    2025

El Gobierno Municipal de Uruapan anunció el inicio de la campaña “Ni un paso atrás”, una iniciativa ciudadana que busca construir una estatua en memoria del alcalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

A través de sus redes sociales, las autoridades locales invitaron a la población a participar en el proyecto con un gesto simbólico y sencillo: donar una llave en desuso, que será fundida para crear la figura del exedil.

“De manos uruapenses nacerá el monumento que recordará por siempre a un hombre que dedicó su vida a servir, a construir, a soñar con un Uruapan más justo y humano”, señalaron en el comunicado oficial.

Las donaciones pueden realizarse en la Casa de la Cultura de Uruapan, ubicada en el Centro Histórico, dentro de la colonia Uruapan Centro.

Este edificio histórico, que en sus orígenes fue un convento franciscano, actualmente alberga actividades culturales, talleres y exposiciones artísticas.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha informado si personas de otros estados podrán participar en la campaña con sus aportaciones.

El municipio busca honrar la memoria de Carlos Manzo y convertir el acto de donar una llave en un símbolo de unidad, justicia y esperanza para la comunidad uruapense.


