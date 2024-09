A punto de quebrar comerciantes en colonia Tecnológico por obra

Comerciantes de la colonia Tecnológico, sobre todo sobre la calle Filósofos, se encuentran desesperados pues aún no terminan las obras programadas, lo malo es que la administración municipal ya terminó y no hay quién les responda

Son al menos 70 comercios los afectados por la obra que inició en abril y que, les dijeron concluiría en julio. Ahora, con el fin de la administración municipal, ya nadie les contesta y, en su desesperación, colocaron una lona, para ver si las siguientes autoridades les atiende.

“Yo me hago responsable, yo la puse, yo la instalé, estoy a punto de quebrar, tengo 17 años trabajando en esta área, tengo cuatro ahí y nunca me había visto en estos serios problemas; nomás vinieron, quitaron y ya se fueron, ya no hay alcalde, ya me he dio a quejar y pues, señor ya vamos de salida”, dijo Juan Carlos Salazar Tello, restaurantero de la zona.

En la lona colgada sobre el letrero del costo de la rehabilitación de la calle filósofos, resalta el auxilio que piden para Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey.

“Auxilio, Adrián (de la Garza), llega, porque es una situación insostenible”, comentó Juan Carlos.

“¿Cómo puedes tú empezar un proyecto sabiendo que no lo vas a terminar? Porque esto de las elecciones estaban programadas, no es algo que se inventa uno; si tú sabías que tu administración iba a salir, no empieces”, dijo Fabio Ficcara, dueño de un restaurante italiano afectado por las obras.

La falta de pavimento provoca que automovilistas no lleguen, pues se dañan sus unidades, además que existe malos olores por el alcantarillado que ahuyenta a quienes caminan por la zona. Por eso, piden que ya terminen o que pongan algún tipo de material provisional que devuelva a los clientes a la calle Filósofos, pues las ventas siguen cayendo.

“En mi negocio un 70 por ciento, entonces estoy en la rayita de quebrar, cerrar e irme y creo que es injusto; yo ya me quedé hasta sin empleados, tuve que despedir a mis empleados porque yo ya no puedo y así en esa situación creo que estamos todos”, finaliza Juan Carlos

