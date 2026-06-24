El partido del Tri nacional vs Chequia se disputará a las 7:00 horas en Ciudad de México, pero en Fudidora miles empiezan a llegar pese al intenso calor.

Inicio / Nuevo León / Acuden miles al FIFA Fan Fest de Monterrey para ver a México

Miles de aficionados acudieron desde temprano al FIFA Fan Festival de Monterrey pese a las altas temperaturas, con el objetivo de disfrutar del partido de la selección mexicana ante Chequia en el marco del Mundial. En el lugar, familias enteras ya conviven en la previa del tercer juego del combinado nacional.

La gente permanece sentada sobre el suelo o de pie en distintos puntos, entre conversaciones, bebidas y expectativa por el duelo. Una pantalla gigante proyectó el partido en Brasil vs Escocia como antesala del encuentro entre México vs Chequia.

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