Advierte Fasci del regreso de secuestros y cobros de piso

“Es que nos estamos acostumbrado a la maldad, nos estamos acostumbrado a la violencia, ya no es titular en ningún medio de comunicación, un muerto y en mi época duraban tres días con un muerto y eso hace que el gobierno reaccione, te da miedo la crítica; y, ahorita, ya nada más falta que les aplaudamos y les hagamos un homenaje (a los delincuentes), ya tienen corridos y películas.

“(Se normalizó la violencia, sí,) y la violencia contra la mujer que está horrible porque ni siquiera vemos lo que pasa en casa, no sé si sepan pero el 70% de todas las víctimas, de todos los delitos, siete de cada 10 delitos en este país son mujeres y mujeres jóvenes, pero contamos robos a comercio, al comercio no le pusieron una pistola en la cabeza, se la pusieron a una mujer, y contamos robos a carros, pero no a quien bajaron del carro, contamos robo a casa, pero no sabíamos quién vivía en la casa y eso no se vale”, señaló.