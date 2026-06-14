Aficionada de CDMX abre la fiesta mundialista en NL

El Estadio Monterrey abrió oficialmente sus puertas a la justa internacional, y el nombre de María Luisa Muñoz ha quedado inscrito en la historia del recinto al convertirse en la primera aficionada en cruzar el acceso.

Originaria de la Ciudad de México, María Luisa, quien vive con una discapacidad, acudió entusiasmada al partido inaugural de la sede entre las selecciones de Suecia y Túnez.

El encuentro, que culminó con una contundente victoria de 5-1 en favor de la escuadra sueca, es el primero de los cuatro compromisos internacionales programados para celebrarse en este estadio, el cual cuenta con una capacidad para 53,500 espectadores.

Acompañada por su hijo, Emiliano Olguín Muñoz, la aficionada capitalina ingresó entre aplausos y una atmósfera de fiesta.

Visiblemente conmovida por el recibimiento, compartió su alegría, con una sonrisa al ingresar al Gigante de Acero.

El histórico ingreso de María Luisa no solo marcó el inicio de una jornada memorable para el balompié regiomontano, sino que también puso de relieve la infraestructura inclusiva y la accesibilidad del inmueble y de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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