Aguas negras dañan salud de menores en San Nicolás

Desde hace 15 días, los habitantes de la colonia Aquiles Serdán en San Nicolás sufren por una fuga de aguas negras, sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga entre las calles Leopardo y Rinoceronte, lo que les afecta por los malos olores, focos de infección y daños en el asfalto.

No, no, hay que cerrar todo para poder comer, no se aguanta el olor; no aguantamos ya la pestilencia, cuando llueve se mete toda el agua para adentro, a esta casa y a la otra también; con esta humedad, se va a abrir toda de bache, ya vinieron a arreglar, pero nada más, parcharon así nada más, dijo Juan Salazar, vecino afectado por la fuga.

La fuga de aguas negras se extiende por al menos tres cuadras, doblando hacia la calle Faisán, en donde se acumulan y aumentan su tono verdoso. Además, ya existen casos de problemas de salud en menores de edad, lo que podría agravarse, pues hay un jardín de niños en este punto.

Mi hijo ayer tuvo vómito y un poco de malestar, a lo mejor ha de ser por esto, porque está chiquito, tiene seis años y le afecta todo esto; yo digo que a todos los vecinos, más que nada a la gente mayor, denunció Víctor Arellano, vecino afectado.

En caso de don Juan, quien tiene su casa frente a la fuga, es frustrante que trabajó durante años destapando este tipo de drenajes en su empresa y que no pueda hacer nada, pues es un problema que debe resolver agua y drenaje.

Que lo destapen, que metan la manguera de cuatro pulgadas, que aviente el chorro como cinco metros y se destapa.

La zona está rodeada de comercios, iglesia y escuela, por lo que exigen a Agua y Drenaje resolver pronto el problema.

