Alerta EUA tras caso de gusano barrenador en Nuevo León

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó sobre un nuevo caso de gusano barrenador detectado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 70 millas (112 kilómetros) de la frontera con Texas.

Dicho hallazgo corresponde a una vaca de ocho meses recientemente trasladada desde el sur de México a un corral de engorda certificado.

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EUA, señaló que proteger al país de esta plaga es una “prioridad de seguridad nacional” y advirtió que Washington actuará incluso sin la cooperación de México.

“Los ganaderos y las familias estadounidenses deben saber que no dependeremos de México para defender nuestra industria ni nuestro suministro de alimentos”, afirmó en un comunicado.

🚨 Hours ago, Mexico confirmed a new case of New World screwworm in Sabinas Hidalgo, located in the state of Nuevo León, less than 70 miles from the U.S.-Mexico border.



This is now the northernmost detection of NWS during this outbreak, and the one most threatening to the… pic.twitter.com/7UkJpsirP6 — Dept. of Agriculture (@USDA) September 22, 2025

Impacto en el comercio y pérdidas millonarias

Actualmente, los puertos estadounidenses permanecen cerrados a las importaciones de ganado, bisontes y caballos mexicanos, lo que ya ha generado pérdidas estimadas en $1,300 millones de dólares, según el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

La suspensión ha detenido el envío de al menos 650 mil cabezas de ganado, afectando a uno de los principales sectores exportadores de México.

Exigen reforzar plan binacional

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) comunicó que este nuevo caso subraya la urgencia de reforzar el Plan de Acción Conjunto México-Estados Unidos contra el gusano barrenador.

Por su parte, Estados Unidos asegura estar implementando un plan de cinco pasos y advierte que aplicará medidas enérgicas en su frontera para proteger su industria ganadera.

