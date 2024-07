Analiza mesa de transición información de obras del Distrito Tec 

Continuando con la mesa de transición del alcalde electo, Adrián de la Garza este martes se recibió la información de la Secretaría de Infraestructura y del Fideicomiso Distrito Tec, para que la administración entrante tenga un panorama de las obras concluidas en el gobierno actual, las que se encuentran en proceso de ejecución y las que tocará al alcalde electo concluir.

La primera mesa estuvo encabezada por Fernando Margaín, coordinador general de la transición y Marcelo Segovia Páez, coordinador del eje Monterrey con Infraestructura de Calidad, aquí se abordó en resumen las obras que se llevaron a cabo durante la actual administración, el porcentaje de ejecución de las que se encuentran en construcción, así como obras pendientes y los recursos para la realización de los mismos.

“Es lo que nos ha pedido el alcalde electo Adrián de la Garza que el ciudadano no sea el que se vea afectado, platicamos que tienen más de 830 proyectos que se van a quedar en espera o peticiones de ciudadanos, desde pavimentación, rehabilitaciones de parques, de plazas, temas de pluviales que se van a quedar, no alcanzó el tiempo, no alcanzó el presupuesto”, dijo Segovia Páez.

“Tenemos que repasar proyecto por proyecto, cuáles proyectos ya tienen un proyecto ejecutivo para poner iniciar la siguiente administración del alcalde electo y ver cuáles se tienen que desarrollar desde el inicio con un proyecto ejecutivo, y es parte de la información que nosotros solicitamos”, agregó.

Además, se acordó realizar un recorrido por las obras concluidas como la Avenida Ruiz Cortines, la Avenida Churubusco, los Corredores Verdes y los que se encuentran en proceso como la de Avenida Leones, la rehabilitación del Parque Alamey, Ciudad Deportiva, entre otras.

También se pactó visitar las afectaciones de la Tormenta Tropical Alberto y se solicitó el listado de los daños.

Respecto a la mesa del Fideicomiso Distrito Tec, se presentó un listado de las obras que se realizaron en este gobierno, proyectos pendientes y las obras solicitadas por los vecinos del lugar y del Tecnológico de Monterrey.

Antonio Martínez Beltrán, coordinador del eje Monterrey con Finanzas Sanas destacó la importancia de la participación de los vecinos del Distrito Tec así como el de la Universidad para la creación de un modelo para los siguientes proyectos en la ciudad.



