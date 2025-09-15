Cerrar X
Nuevo León

Anuncia Samuel García conformación del nuevo Distrito Infantil

El mandatario estatal destacó la colaboración entre las autoridades estatales y municipales, además de refrendar el apoyo del Estado para el Mundial del 2026

  • 15
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel  García reveló que habrá un Distrito Infantil de 800 hectáreas que incluirá el DIF Capullos, el Hospital Infantil, la Procuraduría de los Niños, el Centro Estatal de Atención Animal, el Parque del Agua, el Estadio de Rayados, la Ciudad de los Niños y puentes para el teleférico del Cerro de la Silla.

“Cuando trabajamos juntos se nota y la gente lo aplaude. Estamos con un distrito que para mí va a ser el mayor legado de Héctor y un servidor, el Distrito Infantil que estamos construyendo, no hay nada en su clase en todo el Continente”, dijo el mandatario estatal, quien estuvo como invitado al primer informe del alcalde de Guadalupe, Héctor García.

También destacó la colaboración entre las autoridades estatales y municipales y subrayó la creación del Distrito Infantil.

“Estás hablando que en menos de 800 hectáreas vas a tener el nuevo DIF Capullos, el nuevo Hospital Infantil, el mejor del Continente, la nueva Procuraduría de los Niños y Niñas, el nuevo Centro Estatal de Atención Animal del Estado, tres puentes para conectar la Ciudad de los Niños con la nueva Pastora, el nuevo Parque del Agua, el nuevo Estadio de los Rayados y un puente para llegar hasta el teleférico del Cerro de la Silla”, expresó.

También refrendó el apoyo del estado al municipio de Guadalupe y afirmó que, trabajando juntos se busca ser la mejor sede del Mundial de Futbol 2026.

“Estamos trabajando juntos Héctor y un servidor, porque recibir un Mundial no es poca cosa. Recibir la Copa del Mundo es la oportunidad de demostrar la grandeza de Nuevo León”, enfatizó García.

El Estadio de Rayados, ubicado en Guadalupe, será la sede de seis partidos del próximo Mundial: dos de repechaje y cuatro de fase regular.

El mandatario estatal estuvo en el evento acompañado de su esposa Mariana Rodríguez y del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Al informe de García también asistieron representantes de las fuerzas armadas, partidos políticos, legisladores, empresarios y funcionarios.


