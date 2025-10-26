Cerrar X
Nuevo León

Arma Monterrey rodada rosa contra cáncer de mama

Con 1,500 motociclistas vistiendo prendas rosa, el municipio de Monterrey armó una rodada para generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama

  • 26
  • Octubre
    2025

Con 1,500 motociclistas vistiendo prendas rosa, el municipio de Monterrey armó una rodada para generar conciencia de la detección temprana del cáncer de mama.

El alcalde Adrián de la Garza encabezó el contingente, que partió desde la Plaza La Purísima hasta el Puente Atirantado.

“Es un día importante porque hay que concientizar cada vez más porque sabemos que detectándolo a tiempo muchas mujeres van a tener mejores posibilidades, una mejor expectativa de vida con calidad.

“Nuestras mujeres son el engrane más importante de nuestras familias, son nuestras mamás, nuestras hermanas, así que es importantísimo trabajar en este programa de detección”, dijo el presidente municipal.

Ademas de visibilizar con sus prendas la importancia del chequeo frecuente, los participantes distribuyeron folletos informativos y pases gratuitos para mastografías.

El alcalde estuvo acompañado de su esposa, y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides.

Así mismo estuvo en el banderazo de arranque Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, y quien agradeció la participación de los motociclistas en la causa.


