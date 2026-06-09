Arranca AyD programa de mantenimiento en Juárez

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el municipio de Juárez iniciaron el programa “AyD Trabaja en tu Colonia”, una estrategia conjunta para atender de forma preventiva la infraestructura sanitaria en la Zona Centro y la colonia Los Puertos.

El arranque de los trabajos fue encabezado por el director general de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón Williamson, y la alcaldesa Mónica Oyervides, quienes anunciaron acciones de limpieza, desazolve y rehabilitación de la red de drenaje sanitario.

Buscan prevenir fallas y colapsos

El programa contempla la limpieza total de los drenajes en ambos sectores, mantenimiento de pozos de visita, sustitución de tramos colapsados y renovación de ramales domiciliarios que presenten daños.

Ortegón Williamson explicó que la estrategia busca dejar atrás la atención reactiva de reportes para enfocarse en la prevención.

“Queremos llegar a las colonias antes de que los problemas crezcan, revisar la infraestructura y atender lo que haga falta para brindar un mejor servicio”, señaló.

El funcionario indicó que ya fueron detectados puntos con afectaciones en la red sanitaria y que serán intervenidos para reducir problemas de alcantarillado y derrames.

La alcaldesa Mónica Oyervides destacó la coordinación entre ambas instancias y aseguró que el municipio aportará equipo especializado para reforzar las tareas de mantenimiento y desazolve.

“Aquí hay un compromiso que probablemente nunca se había hecho en los años anteriores dentro del municipio de Juárez. Se están sumando esfuerzos con Agua y Drenaje para identificar las zonas más obstruidas y poder intervenirlas”, afirmó.

Llaman a evitar tirar desechos al drenaje

Como parte de la estrategia también participará personal del área de Control de Descargas, que realizará revisiones y acciones de orientación para prevenir taponamientos provocados por grasas, aceites y otros residuos.

Finalmente, Agua y Drenaje exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar grasas, aceites, toallitas húmedas y desechos sólidos al sistema sanitario, ya que estas prácticas son una de las principales causas de obstrucciones y derrames en la vía pública.

Comentarios