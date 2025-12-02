Cerrar X
Nuevo León

Arriban diputados a reunión para presupuesto 2026

Los diputados locales comenzaron a arribar a la tesorería para atender la tercera reunión de negociaciones del Presupuesto 2026

  • 02
  • Diciembre
    2025

Los diputados locales comenzaron a arribar a la tesorería para atender la tercera reunión de negociaciones del Presupuesto 2026.

Esta reunión es específicamente para avanzar en el tema del aumento del Impuesto Sobre la Nomina (ISN) y el endeudamiento de más de $14,000 millones de pesos que está solicitando el Gobierno del Estado.

Fue el pasado lunes que el Secretario de Gobierno, Miguel Flores, invitó a los diputados a la tesorería del estado para seguir discutiendo el presupuesto 2026.


