Arriban diputados a reunión para presupuesto 2026
Los diputados locales comenzaron a arribar a la tesorería para atender la tercera reunión de negociaciones del Presupuesto 2026
- 02
-
Diciembre
2025
Los diputados locales comenzaron a arribar a la tesorería para atender la tercera reunión de negociaciones del Presupuesto 2026.
Esta reunión es específicamente para avanzar en el tema del aumento del Impuesto Sobre la Nomina (ISN) y el endeudamiento de más de $14,000 millones de pesos que está solicitando el Gobierno del Estado.
Fue el pasado lunes que el Secretario de Gobierno, Miguel Flores, invitó a los diputados a la tesorería del estado para seguir discutiendo el presupuesto 2026.
