Arzobispo de Monterrey se suma a las críticas por alza en pasaje

En el marco del aumento al costo en el transporte público en Nuevo León, el arzobispo de Monterrey Rogelio Cabrera pidió a las autoridades escuchar a los ciudadanos y mejorar el servicio.



Como parte de su mensaje dominical, Cabrera informó que desde su carácter religioso ha puesto atención a los reclamos que los neoloneses han emitido y reconoció que la situación económica no es la mejor para hacer frente a estas nuevas tarifas.



Asimismo, se dirigió a las autoridades competentes con el objetivo de hacer conciencia y que eviten que estos incrementos puedan afectar de mayor manera a toda la población que hace uso de este servicio.



"Hemos tenido que motivar a todos para cooperar para escuchar los reclamos en los medios de comunicación para mejorar el transporte público; entendemos que la situación es precaria.



"Quiero animar a las autoridades a escuchar las necesidades que tienen en este momento para que los incrementos en las tarifas no sean agotadores para la comunidad", comentó el arzobispo de Monterrey.



Ya que las tarifas aumentaron en el servicio de las Rutas Exprés a $15 pesos, lo que fue sorpresivo para algunas personas, siendo que antes costaba $12 pesos, un costo que le afecta más a las personas que utilizan hasta cuatro camiones para desplazarse por la ciudad.



El Horizonte dio a conocer el pasado 07 de noviembre que es importante que los usuarios den aviso al 070 en caso de notar alguna irregularidad en el cobro en rutas tradicionales, al igual que los requerimientos para integrarse como transportistas a este método de Rutas Exprés.



Los transportistas que se adhieran a las Rutas Exprés Integradas deberán cumplir con ciertos requisitos tales como la instalación de un validador aprobado por Metrorrey para aceptar los medios de pago electrónicos Me Muevo y código QR a través de la app Urbani, ya que se cancela totalmente el pago en efectivo.



Además, deberán aceptar el programa de operación que entregará el Instituto Movilidad y Accesibilidad de frecuencias de paso y horarios, y pasar una revista físico-mecánica.

