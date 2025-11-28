Cerrar X
Nuevo León

Asaltan a automovilistas en autopista a Reynosa; hay un herido

Una serie de asaltos a automovilistas en la autopista a Reynosa dejó un conductor herido y provocó un fuerte despliegue de seguridad

  • 28
  • Noviembre
    2025

Una serie de asaltos a automovilistas sobre la autopista a Reynosa dejó como saldo un conductor lesionado y el despliegue de efectivos estatales.

Los hechos fueron reportados la mañana del viernes sobre la carretera federal hacia Tamaulipas, a la altura del municipio de General Bravo, Nuevo León.

Sobre esta vía se reportó que sujetos armados asaltaron a varios automovilistas utilizando armas de fuego.

Durante uno de estos atracos, un conductor escapó a bordo de una camioneta pick-up con placas de Nuevo León.

Sin embargo, fue atacado con armas de fuego y resultó herido por uno de los disparos.

La víctima es un joven de 22 años de edad que fue trasladado e internado en el Hospital General del municipio de Benito Juárez.

Esto desencadenó un fuerte despliegue de efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil y efectivos federales.

Unidades blindadas y patrullas recorrieron la autopista a Reynosa, la carretera libre a la frontera con el estado de Tamaulipas.

Durante la mañana, alrededor de las 11 horas, el reporte de personas armadas a la altura del entronque al poblado Los Herrera movilizó un convoy.

Uniformados de Fuerza Civil se apostaron en el cruce de esas carreteras, realizaron operativos en las brechas hacia el ejido Las Enrramadas, así como en el municipio de Los Ramones.

Hasta el momento, las autoridades estatales han confirmado la serie de asaltos, pero no se logró la detención de los responsables. 


