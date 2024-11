Aseguradoras ‘atoran’ más el tráfico de la urbe regia

“De preferencia, no muevas tu coche”, es la recomendación tajante que hacen las compañías aseguradoras a sus clientes involucrados en choques, muchos de los cuales son por alcance. Sin embargo, esto termina ocasionando más tráfico, cuando la solución del conflicto estaría, y más en esta era tecnológica, en tomar fotos del incidente y moverse de inmediato.

De esta manera, por sus prácticas anquilosadas y poco colaborativas entorpecen la fluidez vial. Estas aseguradoras son hoy de los principales causantes de que el tráfico en la urbe regia sea todavía más caótico.

En una publicación realizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se lee lo siguiente: “En caso de choque con otro auto, ¿debo mover el mío? De preferencia, no muevas tu coche”, indica la publicación en Instagram de dicho organismo que representa a 81 compañías de seguros en México, entre las cuales se encuentran AXA Seguros, Chubb Seguros, GNP Seguros, MAPFRE Seguros y Quálitas, por mencionar algunas.

AMIS es el organismo que representa a las compañías de seguros de México ante los sector es público, privado y social, con el fin de impulsar el desarrollo del seguro como la mejor herramienta para la protección financiera de las familias, empresas y gobierno ante riesgos.

Para los clientes, eso es una “medida de presión” que hace que no muevan sus vehículos.

Según un sondeo realizado por El Horizonte entre automovilistas accidentados, la mayoría, sobre todo en los casos de choques por alcance, temen mover sus autos del arroyo vehicular al pensar que la aseguradora no les responderá por los daños.

Lo ideal sería que las aseguradoras no sólo no pidieran que te quedes en el lugar del accidente, sino que incluso promovieran que sus clientes se hagan a un lado y no estorben, aprovechando la tecnología que dan los dispositivos para tomar fotos, y así contar con evidencias del impacto que permitan a los ajustadores, e incluso a las autoridades viales, el deslinde de responsabilidades.

Entrevistado por El Horizonte, un ajustador de seguros reveló que también entre los ajustadores existe la práctica de recomendar a los afectados no moverse, aunque ocasionen tráfico.

“Que siempre es una recomendación de los seguros no moverse; es porque a veces no se acepta la responsabilidad del accidente o hay controversia, es de las condiciones generales de la póliza y casi la mayoría de las aseguradoras la tiene”, confesó el ajustador quien pidió mantener su identidad en anonimato a fin de evitar represalias por el gremio.

La falta de claridad en la información es otro factor. En la mayoría de las papeletas que los clientes llevan en la guantera de su coche como ‘póliza’, no hay información precisa respecto a qué hacer en caso de un siniestro con respecto a retirar o no el coche.

Mientras que una búsqueda en línea arroja resultados ambiguos, como el de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que recomienda, en la medida de lo posible, permanecer en el lugar del siniestro.

“Si no obstruyes la circulación de las vías donde sucedió el accidente, es recomendable que no muevas tu vehículo hasta que tu ajustador llegue o haya tomado conocimiento del hecho, una autoridad competente”, señala la CONDUSEF.

Y respecto a tomar evidencia con fotografía del siniestro, recomiendan que se haga solo cuando sea inevitable mover el vehículo.

“Si te ves obligado a mover tu auto y el ajustador aún no ha llegado, te sugerimos que tomes fotos a detalle del siniestro: cómo quedaron los autos, los golpes en las carrocerías y las huellas del accidente (pedazos de vidrios en el pavimento, marca de llantas, etc.)”, indica el organismo.

Los constantes siniestros en la urbe regia han ido en aumento. El Horizonte evidenció el pasado 30 de agosto que los conductores no les hacen caso a los agentes de tránsito para despejar el paso vehicular y colapsan las vialidades, a pesar de tener mayor autoridad.

Pero esto se debe a las creencias o malas prácticas de ajustadores que solicitan al asegurado no mover el vehículo. Un análisis realizado por este medio a las recomendaciones de las principales empresas aseguradoras en Nuevo León estipula lo contrario.

Como es el caso de Daniela Mendoza, quien fue partícipe de un accidente vehicular múltiple en el primer cuadro de Monterrey y aseguró que un agente de tránsito los movió del carril a pesar de esperar a su ajustador.

La implicada agregó que en ningún momento su empresa aseguradora le solicitó quedarse en el sitio exacto del accidente, sin embargo, ella lo intuyó al ser un requisito mandar su ubicación exacta.

“Cuando hablas con el ajustador, te pide que le mandes la ubicación exacta, entonces me quería quedar ahí, pero estábamos obstruyendo la vialidad y llegó un agente de Tránsito y nos pidió que nos moviéramos. Entonces hice fotos rápidas para mostrárselas al ajustador cuando llegara.

“No, no me dijo, la verdad yo lo asumí porque si me pidió una ubicación exacta, pues dije no me muevo de aquí para que sepa dónde estoy, pero, sí tuve que hacer unas llamadas para decirle que Tránsito me había movido”, comentó Daniela Mendoza.

Ya que compañías como BBVA, Banorte, HDI, Qualitas, AXA, MAPFRE y AFIRME cuentan con un documento de pasos a seguir en caso de un accidente vehicular, en este escrito todas coinciden en que es importante orillar los coches para no agravar los daños y por la seguridad del conductor.

Asimismo, especifican que en caso de ser un siniestro que resultó en pérdida total; es decir, que las unidades no pueden avanzar por su cuenta y quedan en el arroyo vehicular, solo grúas podrán tener acceso a los carros para colocarlos fuera de una zona de riesgo.

En entrevista para este medio con el director de Tránsito de Monterrey, Gerardo Gloria, el pasado 13 de septiembre, destacó que el reglamento estipula una sanción económica de $10,854 pesos para los conductores que se niegan a despejar los carriles.

