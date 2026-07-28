Según lo declarado por la hermana de las víctimas durante una entrevista, la agresión habría sido motivada por presuntos celos

Inicio / Nuevo León / Asesinan a las 'cuatas' en Matamoros; familia exige justicia

Un doble feminicidio ha conmocionado a la comunidad tras el asesinato de las hermanas Dinorah García Cruz y Denisse García Cruz, ambas de 21 años de edad, ocurrido en el sector conocido como el rol de Control.

De acuerdo con la información confirmada, las jóvenes, originarias del ejido El Ramireño, fueron atacadas con arma blanca y trasladadas de emergencia al Hospital de Valle Hermoso, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas.

Familiares de las víctimas señalaron que los presuntos responsables ya están plenamente identificados; se trata de dos mujeres y dos hombres originarios de San Benito, Texas, quienes hasta el momento permanecen prófugos.

Entre los sospechosos se encuentran personas de nacionalidad estadounidense

Entre los señalados se encuentran Jessica Daniela Sotelo, residente en Estados Unidos; su esposo Ricardo Delgadillo, ciudadano estadounidense; así como Homero Balderas y Bety Maldonado, también de nacionalidad estadounidense.

Según lo declarado por la hermana de las víctimas en entrevista, la agresión habría sido motivada por presuntos celos, luego de que una de las jóvenes mantuviera comunicación con el esposo de una de las señaladas.

Ante estos hechos, familiares y allegados han exigido justicia y la pronta detención de los responsables, mientras autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Este hecho se suma a la creciente preocupación por la violencia de género en la región.