Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_85_fcbcea9631
Nuevo León

Asiste PC a bendecir binomios en parroquia San Francisco de Asís

Los binomios de rescate y de asistencia de Protección Civil a recibieron la bendición por parte del sacerdote Fermín González Romero

  • 04
  • Octubre
    2025

En un ambiente de fiesta, unión y religión, en la parroquia San Francisco de Asís se realizó la bendición hacia las mascotas. 

Siguiendo la tradición, los feligreses acudieron al templo a misa y a disfrutar de la feria, pan de elote, churros y demás. 

Entre los asistentes participaron los binomios de rescate y de asistencia de Protección Civil a recibir la bendición por parte del sacerdote Fermín González Romero, con el objetivo de continuar con sus labores y regresar con bien.  

WhatsApp Image 2025-10-04 at 5.06.01 PM.jpeg

Además, los dueños de las mascotas destacaron la importancia de cuidar a los animales de compañía y verlos como parte de la familia. 

Dentro de la capilla, se llevaron flores a los santos como parte de la celebración parroquial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25277112435421_c97ca05905
Fans mexicanos celebran lanzamiento de 'The Life of a Showgirl'
FB_IMG_1759194471644_04e61304b4
'El Charrito', el santo que salvó a Real de Catorce
festejo_parroquia_coahuila_f3fc6b77db
Fiesta patronal de San Francisco provocará cierres en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_82_bec5f7f82e
Enrique Iglesias se arrodilla ante 'Checo' Pérez en concierto
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T143035_347_0e0d48e45d
Impide encarcelar a migrantes que entraron a EUA siendo menores
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T142000_422_0cbcdfd4e6
Choque deja cuatro muertos en Honduras, incluido un menor
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×