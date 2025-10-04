Cerrar X
Nuevo León

Asiste Samuel García a presentación del balón de Mundial 2026

Directivos de la FIFA y funcionarios estatales acudieron al Estadio Azteca para presentar 'Trionda'. Se presume que cuenta con tecnología de último nivel

  • 04
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel Alejandro García asistió a la presentación del Balón Oficial de la Copa Mundial 2026, con el cual jugarán los partidos del torneo internacional.

En compañía de su esposa y titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario estatal acudió a la ceremonia realizada al exterior del Estadio Azteca.

El balón llamado "Trionda" contiene la tecnología necesaria para proporcionar información de cada movimiento del esférico, en una forma para ayudar a la toma de decisiones de los árbitros.

El Gobierno del Estado llevó a cabo la estrategia "Ponte Nuevo León, Ponte Mundial", con la participación de la sociedad para presentar la mejor versión de la entidad.

En la entidad se llevarán a cabo cuatro partidos, tres de ellos en fase de grupos y uno de octavos de final.

Nuevo León será una de las sedes en el país para el desarrollo del Mundial 2026, el escenario será el Estadio de los Rayados en el Municipio de Guadalupe.

Al evento también asistieron funcionarios estatales como Javier Navarro, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno; Bernardo Bichara, presidente ejecutivo de Parque Fundidora; así como Pedro Esquivel, Vicepresidente del Club de Futbol Monterrey.

También se contó con la presencia de Jurgen Mainka, Director de FIFA México; y Mikel Arriola, Presidente Ejecutivo de la Liga Mx y Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.


