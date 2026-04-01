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Nuevo León

Aumentan denuncias por caso "Tía Paty"; analizan nuevos delitos

El fiscal del Estado detalló que las personas detenidas enfrentan proceso por el delito de extorsión, luego de determinar su vinculación a proceso

  • 01
  • Abril
    2026

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que dentro del caso conocido como “Tía Paty” ya se dictó prisión preventiva para los principales implicados, además de establecerse un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El funcionario detalló que las personas detenidas enfrentan proceso por el delito de extorsión, luego de que un juez determinara que existen elementos suficientes para su vinculación.

En entrevista, Flores Saldívar señaló que las denuncias relacionadas con este caso han ido en aumento, al precisar que actualmente se tienen al menos varias carpetas de investigación, y no se descarta que más víctimas continúen acudiendo ante la autoridad.

“La gente está acudiendo a presentar denuncias… vamos a seguir integrando las carpetas con los datos de prueba”, indicó.

Respecto a otros posibles delitos, el fiscal reconoció que se han presentado algunas denuncias por difamación, aunque aclaró que estas han sido en menor número y se analizan de manera independiente dentro del marco legal.

El titular de la Fiscalía reiteró que el delito principal que se persigue en este caso es la extorsión, ya que los presuntos responsables exigían dinero a cambio de no difundir contenido sensible en redes sociales.

Asimismo, explicó que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más personas involucradas en la operación de estas cuentas.

Finalmente, Flores Saldívar subrayó que el objetivo de la Fiscalía es robustecer las carpetas con más denuncias y pruebas, a fin de sostener las imputaciones ante la autoridad judicial y avanzar en el proceso penal contra los detenidos.


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