Aún se fuga mucha agua en Nuevo León, pero ya es menos

Reportes en la paraestatal: en el 2023 el ANC era el 55%; en el 2024 bajó a 50% y en lo que va del 2025 es de 45 por ciento

  • 05
  • Diciembre
    2025

En la urbe regia, el líquido que se fuga, se roban o no se mide bien de la red de distribución de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sigue siendo mucho, pero ya es menos que el de hace dos años.

Datos de la paraestatal indican que la llamada Agua No Contabilizada (ANC), que comprende los tres rubros mencionados, se redujo casi 20% desde el 2023, pero aún está algo lejos de alcanzar el nivel considerado como “aceptable” por estándares internacionales y la Conagua.

Expertos sostienen que AyD ha hecho un esfuerzo “extraordinario” para reducir esta problemática utilizando más tecnología y mejorando sus niveles de vigilancia, pero que se deben redoblar esfuerzos.

El agua no contabilizada es la diferencia entre la cantidad de líquido que se inyecta al sistema de abastecimiento y la cantidad que realmente se cobra a los clientes, debido a fugas, tomas clandestinas y no medida con la precisión debida.

Según reportes de AyD, en el 2023 el ANC era el 55%; en el 2024 bajó a 50% y en lo que va del 2025 es de 45 por ciento.

Es decir, de 2023 al 2025, este nivel se redujo 18% y del año pasado a la fecha, en 10 por ciento.

Sin embargo, los estándares internacionales y los criterios de la Comisión Nacional del Agua indican que el ANC de sistema debe rondar entre el 20% y el 30% del agua que se inyecta a la red, por lo que el nivel que tiene AyD aún está entre 15 y 25 puntos porcentuales de distancia.

Al día, en promedio, se despachan a través de la red de distribución, en promedio, 1 millón 420 metros cúbicos de agua, por lo que el 45% equivale a 639,000 metros cúbicos (m³) de agua.

En un mes, esta suma 19 millones 170,000 m³ de agua, lo cual equivale a la mitad de la capacidad de la presa La Boca, que es de 39 millones 490,000 m³. Es decir, en un mes, se fugan casi media presa La Boca.

El hidrólogo e investigador de la Universidad de Monterrey (UDEM), Santos Sáenz Delgado, señaló que tiene conocimiento de que AyD, con Eduardo Ortegón Williamson a la cabeza, ha hecho un gran esfuerzo por combatir esta problemática.

En entrevista con El Horizonte, explicó que, aunque la pérdida del 45% suena alarmante —pues implicaría una pérdida de cerca de 7,500 litros por segundo de los 16,500 l/s producidos—, una gran parte de esta agua no contabilizada es utilizada por la sociedad.

Sáenz Delgado comenta que la mayoría de ese 45% es aprovechado en asentamientos o conexiones no reguladas, es decir, agua que sigue siendo utilizada para el consumo humano.

"Lo bueno es que la mayor parte de ese 45% sí se aprovechan, porque ya sea por errores de medición o por robo, digamos, los dos están mal, pero digamos que al final del día es agua que usa la gente", indicó el experto

.

El investigador subraya que la autoridad se "dispara en el pie" al catalogar todo como "agua no contabilizada" o "pérdida", ya que solo una fracción realmente se desperdicia.

El porcentaje que no es aprovechado y que se incluye en el rubro de fugas reales es de aproximadamente 10% a 12%.

"Ronda aproximadamente entre el 10 y el 12%, que ese sí es el agua que se va en fuga en una válvula defectuosa en algún equipo, cuando tienen un [...] socavón o de repente se revienta una tubería y vemos ahí que brota toda el agua; ese es el 10 a 12%", puntualizó Sáenz Delgado.

La preocupación se centra ahora en la gestión y control de la infraestructura para reducir ese 10-12% de fuga real, mientras se busca la forma de regular el alto porcentaje de agua consumida a través de conexiones no contabilizadas.

Recuperación es mayor en zona periférica 

En los municipios periféricos o de ultracrecimiento, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ha tenido mayor éxito en combatir el ANC.

De acuerdo con el organismo, entre el 2024 y 2025 los municipios de Cadereyta, Ciénega de Flores, El Carmen, Zuazua, Pesquería, Salinas Victoria y Santiago elevaron su eficiencia global del 63% al 80%, lo que equivale a una disminución de 17.14 puntos porcentuales en el agua no contabilizada. 

Es decir, en el 2024, el ANC en esos municipios era de 37% y actualmente es de 20%, es decir, mejoró 17 puntos porcentuales.

AyD explicó que estos municipios fueron priorizados debido al alto potencial de mejora detectado en sus redes; en estas zonas se aplicaron acciones como sectorización, detección de fugas, renovación de infraestructura y ajustes de presión, respaldadas por sistemas de medición y modelos de análisis en tiempo real.

Tras los resultados obtenidos en la zona conurbada, el organismo anunció que buscará replicar esta metodología en el resto del estado con el objetivo de mejorar el indicador global.


