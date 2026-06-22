Autoridades se comprometen a combatir plaga en presa de La Boca

Autoridades estatales y federales coordinan el retiro del lirio acuático y estiman un control en 7 a 10 días, mientras analizan sanciones por descargas

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Las autoridades federales y estatales respondieron a la problemática de la vegetación acuática invasiva que afecta a la presa La Boca y al arroyo La Chueca, en el municipio de Santiago, y aseguraron que ya trabajan de manera coordinada para eliminar la plaga y atender las causas que han favorecido su proliferación.

Luego del llamado realizado por el alcalde de Santiago, David de la Peña, para que las dependencias responsables se sumaran al combate de la denominada “lechuguilla” o lirio acuático, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron, por separado, que mantienen acciones conjuntas con el municipio para retirar la vegetación flotante.

AyD prevé eliminar la plaga en un plazo de 10 días

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, encabezada por Eduardo Ortegón Williamson, indicó que participa en las labores para retirar la maleza acuática y estimó que el problema podría quedar controlado en un periodo de entre siete y 10 días.

“Estimamos que entre siete y 10 días todo quede bien”, señaló la dependencia.

Por su parte, Conagua informó que realizó recorridos y tomó muestras de agua a finales de junio, detectando que únicamente en el arroyo La Chueca se presentan concentraciones elevadas de elementos químicos asociados a este tipo de fenómenos.

La dependencia explicó que la presa La Boca y sus afluentes enfrentan una fuerte presión derivada de actividades comerciales, residenciales, recreativas y de servicios, las cuales impactan la calidad del agua y favorecen procesos de eutrofización.

“Estas condiciones propician el enriquecimiento del cuerpo de agua con nutrientes que favorecen la proliferación de vegetación acuática como el lirio y la lechuguilla”, precisó Conagua.

Conagua analiza posibles sanciones

El alcalde David de la Peña señaló que Agua y Drenaje desarrolla actualmente un nuevo colector sanitario con un avance aproximado del 60 por ciento, aunque Conagua indicó que solicitará información sobre dichos trabajos.

Además, el organismo federal no descartó aplicar sanciones en caso de detectar descargas irregulares de aguas residuales por parte de particulares o instituciones.

Conagua anunció que realizará nuevas inspecciones para identificar posibles conexiones domiciliarias irregulares, revisar la infraestructura sanitaria de AyD y efectuar un nuevo muestreo para evaluar la evolución de las condiciones del agua.

La dependencia agregó que, con base en los resultados de estas revisiones, podría ordenar medidas de remediación, reparación de infraestructura o incluso la suspensión de actividades que estén contribuyendo al deterioro del ecosistema.

Medio Ambiente confirma origen del problema

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León confirmó que la proliferación de la lechuguilla acuática está relacionada con la presencia de materia orgánica derivada de actividades humanas.

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, indicó que, además de retirar la vegetación invasiva, se busca identificar las fuentes que aportan nutrientes al sistema para evitar que el problema vuelva a presentarse.

“La proliferación de lechuguilla acuática en la presa La Boca es un síntoma de alerta sobre la calidad del agua que no podemos ignorar. Nuestra intervención no se limitará únicamente a retirar la planta; trabajamos con el municipio de Santiago para identificar la raíz del problema y devolver el equilibrio ecológico necesario para proteger tanto nuestro ecosistema como la economía local”, afirmó.

Las autoridades coincidieron en que la estrategia deberá enfocarse no solo en retirar la maleza visible, sino en corregir las descargas y condiciones que favorecen su crecimiento, con el objetivo de preservar una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el área metropolitana de Monterrey.