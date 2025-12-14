Avanza construcción del Nuevo Parque del Agua en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, dio a conocer los avances en la construcción del Nuevo Parque del Agua, un proyecto emblemático que busca convertirse en uno de los espacios públicos más importantes de la entidad.

Un parque único en su tipo

De acuerdo con la publicación del mandatario estatal, el Nuevo Parque del Agua contará con una extensión de 78 hectáreas, lo que lo posicionará como uno de los parques urbanos más grandes del estado y único en su tipo por sus características ambientales y de sustentabilidad.

¡Así va el NUEVO PARQUE DEL AGUA!



Este mega parque de 78 HECTÁREAS será único en su tipo. Además de ser un espacio de recreación para toda la familia, también será nuevo PULMÓN VERDE gracias a su sistema de captación de agua.



Este es el gran legado que estamos dejando para… pic.twitter.com/vrm4xTQrDe — Samuel García (@samuel_garcias) December 14, 2025

El proyecto está concebido como un espacio de recreación para toda la familia, con áreas diseñadas para el esparcimiento, la actividad física y la convivencia social, fortaleciendo la calidad de vida de las y los nuevoleoneses.

Nuevo pulmón verde para la entidad

Samuel García destacó que el parque funcionará también como un nuevo pulmón verde, gracias a un sistema de captación de agua, que permitirá un uso eficiente del recurso hídrico y contribuirá al cuidado del medio ambiente.

El gobernador subrayó que el Nuevo Parque del Agua representa un legado a largo plazo para la entidad, al combinar infraestructura verde, sostenibilidad y espacios públicos de alto impacto social.

“Este es el gran legado que estamos dejando para Nuevo León”, expresó el mandatario.

Comentarios