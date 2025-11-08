Cerrar X
wrbhryjn7ty7kj_b42865134e
Nuevo León

Avanza construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana

Nuevo León obtuvo los permisos federales necesarios para iniciar la construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana

  • 08
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, obtuvo los permisos federales necesarios para iniciar la construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana, proyecto clave en la estrategia de conectividad del estado.

Los permisos fueron emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tras analizar la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional para el tramo que abarcará casi 40 kilómetros, desde el kilómetro 12+490 al 52+321, cruzando los municipios de Montemorelos, Linares, Rayones, Iturbide y Galeana.

026a85cd-b0fe-4206-af61-2846f0274d63.jfif

El gobernador Samuel García Sepúlveda celebró el aval federal, destacando que con ello se podrá iniciar la construcción del último tramo de la vía, mientras continúan los trabajos en los Tramos I y III.

“Iniciamos el sábado con una gran noticia de parte de la SEMARNAT, quienes ya dieron permiso para iniciar con la construcción del tramo que cruzará nuestra Sierra Madre para que transportistas y ciudadanos viajen hasta la frontera sin salir de Nuevo León”, expresó el mandatario en redes sociales.

Durante una reciente supervisión de obras, García recordó que la Carretera Interserrana conectará el norte, centro y sur del estado a través de la Sierra Madre, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo el desarrollo regional.

La vía contará con dos túneles y más de 40 puentes, consolidándose como una obra estratégica para la movilidad y competitividad de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25312233047004_74d20d9762
Senado de EUA busca solución a cierre del gobierno tras 40 días
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T144217_147_01f8099292
Cierre del Gobierno provoca caos aéreo por segundo día en EUA
rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
publicidad

Últimas Noticias

G5_S_La_CUXEAA_0_E94_451a89912e
Fuerza Regia la hace de emoción: buscará coronarse el lunes 
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_047ddedebf
¡Partidazo! Rayados enfrentará al América en Liguilla
Filipinas_83f6d5ac1c
Supertifón amenaza a Filipinas, que aún sufre a Kalmaegi
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_07_T145736_868_39c32bc152
Il Volo regresa a México con ¡Live in concert! 2026
rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
publicidad
×