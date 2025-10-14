Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal

La Carretera Interserrana, que conectará —por fin— a la urbe regia con las montañas del sur de Nuevo León y luego con la autopista que llega hasta la CDMX, ya registra un avance de 70 por ciento.

Esto, por lo menos en los tramos uno y tres, que son los que construye directamente el Estado mediante la Red Estatal de Autopistas (REA).

En tanto, para el tramo dos, que es la parte serrana y por lo tanto más complicada, el estado busca un mayor apoyo de la federación.

En entrevista con El Horizonte, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, reveló que ese tramo, cuya licitación se lanzó en julio pasado, se construirá mediante una asociación pública-privada en la que participará un concesionario privado, la misma REA y la federación, la cual, hasta el momento, ha ofrecido aportar $7,500 millones de pesos, pero se busca que sea más.

Contar con una vía que una a las poblaciones de la Sierra Madre de Nuevo León con la metrópoli de Monterrey, y que además represente una conexión más directa con el centro del país, sin pasar por Saltillo, es un anhelo histórico para Nuevo León que por décadas no se había cristalizado.

El funcionario afirmó que por lo menos los tramos uno y tres, que en conjunto miden 49 kilómetros, sí se terminarán en este sexenio, mientras que el tramo dos, que sería "proyecto presidencial", posiblemente "se alargue un poco más".

“Nosotros en la parte de Galeana y Montemorelos, de lo que es esa parte, ya llevamos como un 70%; vamos a terminar prácticamente en lo que resta del año, primer trimestre, el siguiente año la parte que nos corresponde al estado".

"La parte de la federación, esa sí va a durar lo que resta de la administración y posiblemente se alargue un poco más", dijo Vilarreal Rodríguez.

El tramo 2 o central mide 38 kilómetros (km) y es el que cruza por el corazón de la Sierra Madre; en este están proyectados dos túneles y 12 puentes, de ahí que sea la parte más complicada y costosa.

El tramo uno va de Montemorelos a Rayones, mide 15 kilómetros, mientras que el tres, que es de 34 km, cruza todo Galeana hasta llegar a la Carretera 57; en total, la vía medirá 87 kilómetros.

Según una ficha con un listado de obras del estado, se estima que el costo total de la obra será de $30,306 millones de pesos.

Datos del Cuarto Informe de Gobierno indican que se han invertido $11,202 millones de pesos, es decir, una tercera parte o un 37 por ciento.

“Nosotros lo que estamos haciendo (como estado) es aportar los extremos; vamos muy avanzados en nuestro pedazo y la parte central, la intención es que la hagan privado, liderado por la Red Estatal de Autopistas".

“Sí, hemos pedido (que sea proyecto presidencial) y vamos a tener el apoyo con créditos y el apoyo de la federación para lograr sacar el proyecto”, afirmó Villarreal Rodríguez.

El hecho de que un proyecto sea “presidencial” implica que el gobierno federal dé mayor apoyo y además que se agilicen los permisos ambientales y constructivos.

Según fuentes, el que el tramo 2 quede en manos de un privado implica que tenga cuota de peaje.

El pasado 29 de julio, el gobernador del estado, Samuel García, señaló que el cobro sería solo para los 12,000 tráileres diarios que la utilizarían.

“Es decir, va a ser una autopista en la parte serrana y con eso vamos a obtener el beneficio de lo que ya avanzamos nosotros, terminar más rápido”.

“Eso es parte del apoyo que va a dar la federación en la parte central, en la concesión que se daría para que un privado entre, pero ese apoyo que dará la federación a un privado”, dijo este lunes Hernán Villarreal.

Más apoyo

El proyecto de la Carretera Interserrana se contempló en tres tramos; el primer segmento corresponde a la unión con la carretera federal 57 en territorio de Galeana, Nuevo León, mientras que el segundo es un trayecto que contempla túneles y altos puentes para cruzar la zona de la sierra.

“Nosotros estamos insistiendo, esto y vamos frecuentemente a la Ciudad de México para seguir con las gestiones y nos han dicho que nos van a apoyar”, comentó Villarreal.

Como última parte de esta vía, es la incorporación de la obra con la Carretera Nacional a la altura de Montemorelos. Al momento, la parte central o tramo 2 de la Interserrana será edificada por un ente privado, con el apoyo de la federación, correspondiente a un total de $7,500 millones de pesos.

Ante esto, el secretario indicó que a cuatro años de la gestión encabezada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tiene un gran avance en los tramos correspondientes al estado y que se concluirán en el resto de la administración.

Mientras que la parte del medio correspondiente a la zona serrana, que estará a cargo del sector privado con apoyo de la federación, podría extenderse tiempo después del término del actual gobierno.

“Vamos a avanzar bastante, pero son obras de gran calado; nosotros vamos a terminar nuestra parte en la parte de Galeana y Montemorelos; de lo que es esa parte, ya llevamos como un 70 por ciento".

“Vamos a terminar prácticamente en lo que resta del año, primer trimestre del siguiente año, la parte que nos corresponde al Estado y la parte de la Federación. Esa sí va a durar lo que resta de la administración y posiblemente se alargue un poco más”, agregó Villarreal.

El Horizonte dio a conocer el pasado 03 de octubre que se confirmó la obtención del permiso para el tramo 2 de la Carretera Interserrana, un proyecto de infraestructura largamente esperado para el estado.

El mandatario destacó que, tras intensas gestiones, la obra ha sido oficializada y registrada ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por la mañana, García Sepúlveda se reunió con el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, para presentar los terrenos destinados a la construcción de regimientos y batallones en el estado.

En un esfuerzo por "blindar" la región sur, el gobernador confirmó la edificación de un regimiento en Galeana, zona estratégica por donde cruzará la Carretera Interserrana. Además, se proyectan otras dos instalaciones de la Guardia Nacional en Doctor Arroyo y Aramberri.

El Mandatario sugirió, además, la creación de un Batallón adicional en el municipio de China, en la zona oriente, para seguir reforzando la seguridad estatal. Tras la entrega de los predios, los ingenieros del Ejército comenzarán la inspección para dar inicio a las obras a la brevedad.

