Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama

Con la participación de más de 500 mujeres, el municipio de Apodaca, encabezado por el alcalde César Garza Arredondo, llevó a cabo el maratón de baile fitness “Muévete y Cuídate”, una jornada enfocada en la activación física y la concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

El evento, organizado a través del Gabinete de Desarrollo Social, se realizó en el marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, reafirmando el compromiso de la administración con el bienestar físico y emocional de las familias apodaquenses.

Durante la jornada, el alcalde entregó un donativo a la Asociación Fuerza Rosa, en reconocimiento a su labor de acompañamiento, prevención y concientización para mujeres que enfrentan esta enfermedad.

“Este donativo es esfuerzo de todas ustedes porque con su esfuerzo lograron reunir con el boteo que realizaron”, mencionó el edil.

Además, Garza aprovechó para agradecer el apoyo de su esposa, Vianey Zambrano en el evento benéfico.

“Quien siempre me acompaña en todo, por lo que está realizando en el DIF en apoyo a todas las familias de Apodaca, en la Casa Rosa y con los nuevos programas sociales como lo es Maternidad Contigo”.

El donativo fue recibido por Telma Herrera, representante de Fuerza Rosa, y por Rosy Vázquez, una paciente que compartió su testimonio de vida y alentó a las asistentes a realizarse revisiones periódicas y cuidar de su salud.

En el maratón de baile también estuvieron presentes la diputada local Elsa Escobedo; la Secretaria de las Mujeres, Elisa Estrada, y el Secretario de Deportes, Roger Peña, sumándose a la causa de sensibilización y apoyo a la salud de las mujeres del municipio.





Comentarios