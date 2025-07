Brinda perrita Chanel apoyo emocional a víctimas de Texas

Chanel es un perro de terapia que ayudó a muchas personas luego de la tragedia en Texas por las inundaciones del pasado 4 de julio.

Su trabajo es brindar apoyo emocional a personas en situaciones vulnerables; ayuda a reducir el estrés que sienten, la ansiedad y el miedo en un entorno de crisis, y su presencia puede ayudar a marcar una gran diferencia en la recuperación emocional en quienes estuvieron presentes en un desastre.

"Ella no es un perro de búsqueda y localización, pero todos los aromas, toda la sensación, todo lo que había ahí (en la zona de desastre en Texas), pues ella estaba viendo, oliendo todo esto que hemos dicho que hubo, todo este desastre que hubo”, dijo Erik Cavazos, Director General de Protección Civil de Nuevo León.

“La verdad, a veces a nosotros también nos da la fatiga, el estrés, el cansancio de ver todo esto. Ella me ayudó mucho a mí y a mis elementos. Cuando andábamos recorriendo en la mula tipo cuatro por cuatro, ella nunca bajó su ánimo; siempre me mantuvo firme porque su comportamiento era de estar activa, jugando, caminando. Me mantenía en ese canal, que no se me bajara el ánimo, la moral".

"Es algo muy impresionante de ella; me saca de ese posible estado, o de un estrés o de un vacío; ella siempre me tiene activo para tomar las mejores decisiones. La verdad, para mí es una excelente compañera, por eso está siempre conmigo; es un complemento".

Además de ayudar a las víctimas, Chanel, por ser un perro de asistencia, apoya a los mismos rescatistas, que durante las labores pueden sufrir crisis por el arduo trabajo que desempeñan.

Chanel, pastor alemán negro de 3 años, hace equipo con Sandra Martínez, quien es instructora de la Manada K-9.

Estos canes son entrenados para ser amigables y tranquilos y ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y el miedo en entornos de crisis.

Su presencia puede marcar una gran diferencia en la recuperación emocional de las personas afectadas por un desastre, de acuerdo con especialistas.

Además de su labor con los equipos de rescate en Texas, Chanel ha desempeñado funciones esenciales de la corporación estatal.

“Nos acompaña durante las emergencias, en los incendios forestales, en las visitas a escuelas; estar cuando las cosas no son fáciles es lo que ella tiene que hacer para darnos fortaleza y enseñarnos que la resiliencia (como la viven los perros) es la mejor opción para vivir mejor”.

Estos perritos de terapia ayudan a los equipos de rescatistas de Protección Civil a que puedan tener un momento de desconexión de la presión mental que ejerce una emergencia.

