Busca Alena ‘meter en cintura’ a los hospitales privados

Tras denunciar públicamente cobros excesivos —como un Pepto Bismol por más de $6,000 pesos— y prácticas irregulares en el Doctors Hospital Auna, Alena Kharissova busca "meter en cintura" a los hospitales privados, obligándolos a transparentar sus costos y evitar el aprovechamiento del desconocimiento de los pacientes.

El caso de Alena contra Doctors Hospital en Monterrey sirvió como catalizador para esta propuesta.

Entre las anomalías que denunció tras su hospitalización se encuentran los cargos inflados, incluyendo una caja de Pepto Bismol facturada en más de $6,600 pesos.

También cobros indebidos, como el de un quirófano que nunca se utilizó y una noche extra de internación a pesar de haber sido dada de alta.

Y la falsificación de firma que Alena denunció por la alteración de documentos hospitalarios, lo que la llevó a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía estatal, además de quejas ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Profeco.

En entrevista para El Horizonte, Alena explicó que la propuesta no busca regular los costos ni los precios de los hospitales. El objetivo es que informen a los pacientes sobre el costo de cada procedimiento o medicamento para que puedan decidir si lo aceptan o no.

“No podemos permitir que los hospitales no nos muestren nuestras cuentas, no podamos verificar lo que estamos usando en el hospital; entonces, por eso se propone esta iniciativa de reforma”, dijo Alena.

La iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud busca establecer la transparencia en los precios hospitalarios, obligándolos a publicar y actualizar los costos de sus procedimientos, medicamentos, insumos y servicios.

A la par, busca que existan sanciones para los hospitales que no transparenten sus costos, junto con un informe anual de sanciones y hospitales infractores, así como multas claras y una coordinación federal que garantice la transparencia tanto a nivel estatal como federal.

El senador Waldo Fernández, quien acompañó a Alena al Congreso del Estado, indicó que actualmente en el Senado ya se está trabajando en la regulación de costos en pólizas de seguros, pero analizarán cómo agregar este tema a nivel federal.

“Hay que reconocer que cuando un ciudadano tiene la valentía de enfrentar al sistema, hay que respaldarla".

“Esta iniciativa también tiene una parte federal e invitamos a Alena al Senado para que comparezca y platique su caso para poder impulsar estas iniciativas”, dijo el senador.

Alena, el senador Fernández, el dirigente del Partido Verde, Edgar Salvatierra, y los diputados locales Claudia Chapa y Mario Soto hicieron la entrega formal de la iniciativa en la oficialía de partes del Congreso.

El pasado 20 de agosto, El Horizonte reportó que Alena había denunciado ser víctima de diversos abusos en el Doctors Hospital Auna: desde tener que pasar —y pagar— una noche de hospital adicional por supuesta burocracia, pese a haber sido dada de alta, hasta cobros por servicios que no utilizó y la aplicación de precios inflados. Un ejemplo fue una caja de 24 pastillas de Pepto Bismol, por la que le cobraban $6,600 pesos, cuando en las tiendas cuesta $95 pesos.

También denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado la falsificación de su firma en documentos hospitalarios, lo que su defensa considera un delito, y ante esta situación presentó quejas ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Profeco, además de una denuncia penal ante la Fiscalía estatal.

En respuesta, Doctors Hospital informó que abrió una investigación interna, aplicó medidas disciplinarias y busca reforzar sus procesos para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Alena informó que ya tuvo su primera audiencia con Doctors Hospital y que están buscando llegar a una resolución de su caso.

