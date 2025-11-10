Cerrar X
Nuevo León

Busca crear estancias para familiares de pacientes hospitalizados

La iniciativa propone modificar la legislación para facultar al organismo correspondiente a crear espacios con dormitorios y baños

El Diputado local del PRI, José Manuel Valdez presentó iniciativa de reforma a la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para crear estancias temporales destinadas a los familiares de pacientes hospitalizados en nosocomios de alta especialización.

Al exponer la propuesta en tribuna, el legislador tricolor comentó que busca garantizar condiciones dignas para las personas que tienen que permanecer afuera de los hospitales, en la vía pública o en instalaciones improvisadas y están expuestas al clima, inseguridad y falta de servicios básicos.

“Se contempla que el Ejecutivo Estatal asigne recursos para la creación y operación de estas estancias, así como la posibilidad de celebrar convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales que contribuyan a su funcionamiento”, apuntó.

“Los familiares son un pilar fundamental en la recuperación de los pacientes. No podemos permitir que quienes acompañan a sus seres queridos lo hagan en condiciones indignas, el Estado debe brindarles espacios seguros, limpios y adecuados”, expresó el Diputado Valdez.

La iniciativa reforma modifica el artículo 13 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social para facultar al organismo correspondiente a impulsar la creación, operación y fortalecimiento de estas estancias.

“Los espacios deberán contar al menos con dormitorios, comedor comunitario, baños y áreas de atención psicológica. Además, se propone otorgar prioridad a las familias provenientes de zonas rurales y en situación de vulnerabilidad”, añadió.

El Diputado recordó que en el Hospital Universitario la colaboración entre autoridades, empresas y sociedad civil permitió ofrecer alojamiento temporal a familiares de pacientes, demostrando la viabilidad del modelo.


