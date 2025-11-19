Cerrar X
ternium_zinc_4d45b2fd82
Nuevo León

Busca Medio Ambiente que Ternium y Zinc mejoren sus procesos

El titular de la dependencia, Raúl Lozano, indicó que Zinc ya está en proceso de sacar la mayoría de sus procesos de la zona metropolitana

  • 19
  • Noviembre
    2025

Para continuar con los trabajos para disminuir la alta contaminación que agobia la Zona Metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente aseguró que sigue trabajando de la mano con Zinc Nacional y Ternium para que mejoren sus procesos.

Durante la glosa del cuarto informe de gobierno, el titular de Medio Ambiente, Raúl Lozano, indicó que Zinc ya está en proceso de sacar la mayoría de sus procesos de la zona metropolitana, mientras que con Ternium están en un proceso administrativo para que cumplan con las normas.

“La Secretaría a mi cargo, a través de la Procuraduría Ambiental, hemos realizado suspensión de actividades de dichas empresas por contaminación cuando se ponga en riesgo inminente a la población o a la naturaleza.

“Vale la pena decir que en el caso de Zinc Nacional estamos trabajando con ellos, ya que esta empresa públicamente se ha comprometido a migrar gran parte de sus procesos fuera del área metropolitana de Monterrey y estamos próximos a concretar este acuerdo para que la gran parte de Zinc Nacional esté fuera de la zona metropolitana de Monterrey, adicionalmente haciendo medidas de mitigación dentro de su previo como la construcción de más de 1500 m² de un domo para retención de polvos y partículas”, dijo Raúl Lozano.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 2.10.45 PM.jpeg

En el caso de Ternium comentaron que están en un proceso administrativo con la empresa y también para que mejore sus procesos, cambie los filtros que captan las partículas contaminantes y que remedien por completo el daño que se hizo al arroyo La Talaverna.

“En el caso de Ternium nos encontramos dentro de un procedimiento administrativo como ustedes bien saben, tiene distintas etapas desde la apertura del procedimiento, la apertura de pruebas y alegatos y estamos también próximos a concluir el procedimiento con ellos.

“Pero más allá de que se pague una multa, lo que queremos hacer con estas empresas es que tengan compensaciones y retribuciones a la ciudadanía, además de pagar que inviertan en sus procesos no queremos que solamente el que contamine paga, sino el que contamine pague, y además le deje a la ciudad y a la ciudadanía beneficios ambientales. También estamos trabajando con ellos para que inviertan en nuevos procesos que cambien filtros que no ocasionen accidentes que remedien en el arroyo la Talaverna que adopten espacios públicos y estamos también en construcción con ellos tanto consigna nacional tanto con Ternium”, agregó Lozano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

SUMAN_40_NUEVOS_CAMIONES_A_LA_RUTA_109_AEROPUERTO_Y_GRIEGA_Y_RUTA_219_07_6442eb0ac5
Impuestos verdes se usan en movilidad y monitoreo ambiental
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_40_16_PM_dff8b3136e
Persiste la mala calidad del aire en la urbe regia
nacional_zhenli_ye_gon_2234c13805
Niegan libertad a Zhenli Ye Gon tras fallo de su amparo
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_6cfaf515a2
Barcos camaroneros dejan 18 tortugas varadas en Playa Bagdad
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×