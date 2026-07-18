Elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como de la Secretaría de Marina, implementaron un operativo de búsqueda

Inicio / Nuevo León / Buscan a hombre que desapareció tras caer a presa El Cuchillo

Tras ingresar a nadar, un hombre desapareció al interior de la presa El Cuchillo, en el municipio de China.

Trascendió que entró junto con tres familiares, y que luego de sufrir un calambre comenzó a ahogarse.

Sus acompañantes, según declararon a las autoridades, lo perdieron de vista posteriormente.

La zona donde nadaban se encontraba a aproximadamente 80 metros de la orilla.

Fue a las 6:00 de la tarde que se reportó el incidente, causando la movilización de las corporaciones de auxilio.

Elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como de la Secretaría de Marina, implementaron un operativo de búsqueda.

A su arribo, los tres acompañantes del hombre ya se encontraban fuera del agua y relataron lo ocurrido.

Hasta las 8:00 de la noche no se había reportado aún la localización de la persona.