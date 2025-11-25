Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe

La Fiscalía de Nuevo León, activó la Alerta Amber para localizar a Ángela Minel Tey Cortés, una joven de 15 años reportada como desaparecida luego de que saliera de su domicilio la mañana del lunes 24 de noviembre rumbo a la preparatoria Álvaro Obregón, a la cual, nunca llegó.

Ángela fue vista por última vez alrededor de las 7:30 horas en la colonia Crispín Treviño, en el municipio de Guadalupe.

Sus familiares relataron que, al no tener noticias de ella durante el transcurso del día, presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades durante la tarde del mismo lunes.

En el avance de la investigación, autoridades y familiares obtuvieron grabaciones de diversas cámaras de seguridad, incluida la de una tienda de conveniencia, donde se observaba a la menor horas después de haber salido de su casa.

En el video aparece acompañada por un hombre de aproximadamente 50 años, quien vestía una camisa azul celeste, cuya identidad es desconocida para los familiares.

De acuerdo con la información que han recabado, este hombre habría sustraído a la menor para llevarla con otra persona.

Los familiares también mencionaron que este individuo, quien presuntamente pidió que sustrajeran a Ángela, habría tenido contacto previo con ella al menos en una ocasión, mientras ella participaba en prácticas de banda de guerra en un parque.

Además, descubrieron que la joven mantenía comunicación con él a través de distintos medios, incluido un videojuego de celular.

La situación generó mayor preocupación cuando, horas más tarde, los familiares recibieron un mensaje desde el teléfono de Ángela en el que supuestamente afirmaba que no regresaría a casa.

Sin embargo, consideran que el mensaje fue manipulado, ya que no coincide con su forma habitual de comunicarse.

Resaltan que la adolescente mantiene una excelente relación con su familia y que incluso asistió al partido de Tigres Femenil el domingo anterior.

Las autoridades y los familiares piden a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

