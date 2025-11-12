Cae célula criminal en Linares durante operativo Muralla

Un total de cuatro delincuentes, entre ellos una mujer que operaban en el municipio de Linares, fueron capturados durante el operativo Muralla.

Efectivos estatales y federales sorprendieron en un camino de la comunidad Carricitos a un grupo de 10 delincuentes armados.

Al verse copados, seis desconocidos lograron darse a la fuga a bordo de una camioneta.

En el lugar fueron detenidos cuatro integrantes de una célula criminal que opera en esa región del estado.

Los delincuentes fueron identificados como Sixto, de 21 años, Fernando, de 29, Néstor, de 39 y Brenda, de 25.

En el operativo les aseguraron cuatro armas largas, 71 cartuchos, ocho chalecos antibalas, 23 cargadores con 145 balas.

Además, un automóvil, dos camionetas, dos cascos y 9 radio frecuencias.

Junto con lo decomisado, los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Publico.

