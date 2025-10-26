Choque frontal deja tres muertos y cuatro heridos en Cadereyta

Tres personas perdieron la vida la tarde de este domingo en un accidente vehicular registrado sobre la carretera a San Bartolo, en su cruce con la carretera a Allende, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

De acuerdo con información preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el percance fue reportado alrededor de las 15:00 horas.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, y se desconocen las causas que provocaron el accidente entre los vehículos particulares involucrados.

Autoridades estatales y municipales permanecen en la zona para realizar las labores correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

Protección Civil informó que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre lo ocurrido.

Con información de Esmeralda Valdez

Comentarios