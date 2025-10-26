Choque frontal deja tres muertos y cuatro heridos en Cadereyta
En redes sociales, se difundieron diversas imágenes y videos en las que se muestra como dos vehículos protagonizaron un fuerte accidente
Tres personas perdieron la vida la tarde de este domingo en un accidente vehicular registrado sobre la carretera a San Bartolo, en su cruce con la carretera a Allende, en el municipio de Cadereyta Jiménez.
De acuerdo con información preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el percance fue reportado alrededor de las 15:00 horas.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, y se desconocen las causas que provocaron el accidente entre los vehículos particulares involucrados.
Autoridades estatales y municipales permanecen en la zona para realizar las labores correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.
Protección Civil informó que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre lo ocurrido.
Con información de Esmeralda Valdez
