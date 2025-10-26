Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_26_T154516_781_7804df350c
Nuevo León

Choque frontal deja tres muertos y cuatro heridos en Cadereyta

En redes sociales, se difundieron diversas imágenes y videos en las que se muestra como dos vehículos protagonizaron un fuerte accidente

  • 26
  • Octubre
    2025

Tres personas perdieron la vida la tarde de este domingo en un accidente vehicular registrado sobre la carretera a San Bartolo, en su cruce con la carretera a Allende, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

De acuerdo con información preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el percance fue reportado alrededor de las 15:00 horas. 

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, y se desconocen las causas que provocaron el accidente entre los vehículos particulares involucrados.

405ad334-da08-4fe2-9a3b-752f431d89d4.jpg

Autoridades estatales y municipales permanecen en la zona para realizar las labores correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

Protección Civil informó que en las próximas horas se dará a conocer más información sobre lo ocurrido.

Con información de Esmeralda Valdez


