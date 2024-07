Ciudadanos levantan la mano por Chipinque; faltan los gobiernos

Tras el llamado de ayuda que lanzó el Parque Chipinque para reparar afectaciones por $50 millones de pesos tras las lluvias de Alberto, la ciudadanía fue la primera en levantar la mano y brindar apoyo abarrotando la entrada al paraje.

De acuerdo con información emitida por el Patronato, la mañana de ayer domingo el estacionamiento del Parque lució un lleno total, lo cual es considerado como el indicador de una alta demanda de visitantes por acudir al paraje, esto luego de que El Horizonte transmitió el llamado del Parque, en el que se instó a la comunidad a ayudar para recaudar fondos mediante la compra de la entrada general.

“Desde temprano recibimos a los visitantes, en momento se llenan por completo los espacios de estacionamiento”, explicó Ramiro Cantú Salinas, integrante del Parque Ecológico Chipinque.

El pasado jueves 18 de julio, El Horizonte dio a conocer que las afectaciones por la tormenta tropical Alberto del 20 de junio en el Parque Ecológico Chipinque rondan los $50 millones de pesos. Entre los daños hay carriles enteros que se derrumbaron en el camino a la Meseta, socavones, deslaves de grandes rocas, un poste de luz que se partió y veredas para ciclistas con tramos que desaparecieron.

El llamado de auxilio que lanzó el Parque Chipinque para enfrentar los destrozos millonarios que ocasionó la tormenta tropical Alberto en su infraestructura tuvo un primer eco positivo y podría originar un cambio histórico: Que el parque tenga por primera vez presupuesto fijo.

Y es que en el Congreso local no sólo se abrió la posibilidad de gestionar ante el estado recursos para reparar los daños, sino hasta asignarles para el siguiente año un presupuesto público que sirva tanto para el mismo fin y para operación.

Aunque por los daños que la tormenta Alberto ocasionó a los caminos internos del Parque con al menos tres socavones que impiden que se puedan subir nuevos postes para sustituir a los derribados y que mantienen sin energía eléctrica a la parte alta, las visitantes pudieron acceder a importantes senderos.

Por ejemplo, los senderos Escénica 1, 2 y 3, así como los Express del 1 al 3, la Brecha del Chile, Moras hasta el entronque con Deslavada, Empalme, Piedra Cuadrada, Pinal, Cabras y Mesa del Epazote.

Mientras que las rutas para ciclistas son los circuitos 1, 2 y 3 que pasan por zonas como Empalme, Mesa de Epazote, Puerto del Aire, Deslavada y Moras, así como Canoas, Brecha del Chile y Pinal.

Las demás rutas no están habilitadas porque actualmente las condiciones de la carretera no son adecuadas para ciclismo de ruta, por lo que, por seguridad, no se permite el acceso.

ARMAN JORNADA PARA JUNTAR FONDOS

El Parque Ecológico Chipinque lanzó eventos para que la comunidad siga disfrutando la reserva natural y a la vez apoyen la reconstrucción.

Experiencias como cine en la montaña, seminarios interpretativos, el Día de Chipinque, y Chipinque bajo las estrellas, son los eventos que inician el 23 de julio.

“¡Descubre nuevas experiencias en Chipinque! ¡Sumérgete en la naturaleza y disfruta de nuestras emocionantes actividades! ¡No te las puedes perder!”, publicó el parque.

El denominado Cineclub de la Montaña será todos los martes de 3:00 a 6:00 de la tarde desde el 23 de julio en el área de souvenirs; el costo es sólo el de la entrada.

Luego se realizarán los seminarios Caminos hacia la Sostenibilidad todos los miércoles de 3:00 a 5:00 de la tarde desde el 1 de agosto en la Cabaña Coffebreak; el costo también es sólo con el pago del ingreso al parque.

En Día Chipinque será el 3 de agosto de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Explanada Principal. Ahí se realizará la obra de teatro: “¿De qué árbol crecen las galletas?”.

“Costo: Solo con acceso. Disfruta de recorridos, juegos, charlas, stands informativos, cuentacuentos y más”, señala la publicación.

Este evento es para festejar el aniversario, pues este año, por las condiciones del parque, no se realizará el festival natural.

El 19 de agosto, se efectuará “Chipinque bajo las estrellas: Noche Astronómica” con un recorrido guiado desde el CAV hasta el Observatorio con una distancia 2.2 km aproximado.

“Recorrido apto para infantes mayores de 8 años; costo: $250 ¡Boletos a la venta próximamente! Cupo: 100 personas. Ven a ver la luna llena con charla de la Sociedad Astronómica de NL y telescopios profesionales”, indicó el parque.

ADVIERTE PROMONTAÑA QUE PUEDEN VENIR MÁS DESLAVES EN LA SIERRA

Las afectaciones que presenta el Parque Ecológico Chipinque por $50 millones de pesos podrían ser mayores si no se toman acciones inmediatas, por la vulnerabilidad de la montaña ante riesgo de nuevos deslaves ante el pronóstico de más lluvias y los riesgos de esta temporada de huracanes.

Así lo dio a conocer Enrique Burguete, líder del colectivo ProMontaña en entrevista con El Horizonte, quien además destacó que un segundo impacto meteorológico en esta zona “devastaría las finanzas públicas estatales y se recurriría a financiamiento federal”.

“Cualquier impacto meteorológico que pegue en esa zona va a devastar las finanzas públicas municipales y se va a tener que recurrir a financiamiento o apoyo federal, y en ese sentido hemos visto que los diputados federales durante los últimos trienios han brillado por su ausencia”, dijo.

Además, explicó que los reciente daños dejaron a la montaña vulnerable ante la posible llegada de otro evento hidrometeorológico, por lo que urgió a que se tomen medidas en el tema lo antes posible.

Además, el activista explicó que la comunidad en general, gobierno y sector privado deben de tomar con mucha seriedad las afectaciones del Parque, toda vez que son un indicador de la vulnerabilidad de la zona de la montaña, no solo donde se ubica el Parque, sino en las áreas aledañas en las que también existen desarrollos residenciales e infraestructura vial.

“Lo que estamos viendo es nada más la punta del iceberg de lo que es la montaña en lo que respecta a Chipinque porque es una infraestructura no atendida desde hace muchos años y no es propia del parque, sino que es extensiva a toda la zona de la montaña”, contó y amplió el antecedente de ello.

“No hemos visto que los diputados federales gestionen recursos a favor de la montaña, que en los lemas de campaña no se tocó el tema de la montaña para modernizar lo que se requiera, a lo que me refiero es que la infraestructura en general de la montaña, no solo de Chipinque, está colgada de alfileres”, advirtió.

Con información de Liliana Cavazos y David Torres.

Comentarios