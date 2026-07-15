Sin recursos para vuelos, ni hospedaje, la Selección Nacional Sub-16 Femenil de Handball debe recaudar fondos por cuenta propia antes del 20 de julio

Inicio / Nuevo León / Clasifican regias al Mundial de Handball; se quedarían sin ir

Tras clasificar invictas al Mundial de Handball en Marruecos, la Selección Nacional Sub16 Femenil, integrada en su mayoría por jóvenes regias, podría perderse la competencia por falta de apoyos.

Y es que ninguna institución gubernamental apostó para cubrir el viaje pese a los históricos resultados de las adolescentes. Así, el sueño que tienen de poner en alto el nombre de México y Nuevo León pende de un hilo, pues aunque el torneo es a mediados de octubre deben cubrir al menos los vuelos antes del 20 de julio para confirmar su asistencia.

“No existe un apoyo completo para desplazarnos allá, ni siquiera para el hospedaje o la alimentación. Las niñas se ganaron esa clasificación, y ahora tienen que buscar por su cuenta los recursos para asistir”, lamentó el entrenador del equipo Rogelio Mancilla.

Así, a la par de la intensa preparación física para estar en forma, el equipo debe organizar rifas, vender cosas, y botear para cumplir su sueño.

“Hemos hecho todas sacrificios, por ejemplo, salidas con nuestros amigos y familia, ir a fiestas o a divertirnos por venir a entrenar. Hemos dejado mucho por este deporte que es muy bonito, y que vale la pena”, compartió Natalia Gutiérrez, lateral del equipo.

Todo ese esfuerzo se nota en sus resultados, como el último partido antes de clasificar al Mundial cuando vencieron por amplia diferencia a la selección de Estados Unidos.

Los contrincantes ahora representan un reto mayúsculo, pero las regias tienen muy claro su objetivo.

“Ya no vamos solamente contra América, vamos a jugar contra todo el mundo, contra los más grandes de los países en donde nació este deporte, pero yo creo que nosotras podemos hacer cosas todavía más grandes”, dijo la capitana Marla Lozano.

Esa mentalidad y hambre de triunfo es compartida por todas y cada una de las jugadoras. “Este es un equipo que tiene mucho que dar, y con todo el potencial para lograr lo que nos propongamos”, coincidió Gretel García, quien juega de pivote.

Para reunir fondos y llegar a la máxima competencia del deporte, las jóvenes publican sus rifas a beneficencia y pueden ser contactadas a través de la cuenta de Instagram: Handball_mexicoU16.

La Selección es integrada por deportistas juveniles de toda la República, pero la mayor parte son siete regiomontanas: Marla Lozano; Keren Martínez; Natalia Gutiérrez; Gretel García; Victoria Quiñones; Haly Ramírez; y Galilea Elizondo.