Conagua descarta trasvase de agua de El Cuchillo a Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó oficialmente que este año no se llevará a cabo el trasvase de agua desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la presa Marte R. Gómez, ubicada en Tamaulipas, conforme al Acuerdo de 1996.

De acuerdo con el análisis técnico realizado por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), las lluvias registradas durante el presente año permitieron la recuperación de los niveles de almacenamiento en las dos presas, lo que hace innecesario el envío de agua previsto en dicho acuerdo.

“La Conagua señaló que las precipitaciones registradas durante el presente año en las cuencas de ambas presas permitieron la recuperación de sus niveles de almacenamiento, lo que hace innecesario el trasvase previsto en dicho acuerdo” se lee en el documento.

Según el reporte más reciente, al 31 de octubre de 2025, la presa Marte R. Gómez registra un almacenamiento de 702.542 millones de metros cúbicos (Mm³), volumen suficiente para abastecer al Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan y atender la demanda agrícola de la región, sin requerir agua adicional de Nuevo León.

En tanto, la presa El Cuchillo mantiene un nivel superior a 930 millones de metros cúbicos, lo que garantiza el suministro para la población y las actividades productivas del estado.

La Conagua señaló que con esta decisión se cumple plenamente el Acuerdo de 1996 y se asegura el derecho humano al agua para ambas entidades.

Además, enfatizó que la medida se enmarca dentro del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, cuyo propósito es promover una gestión responsable y equitativa de los recursos hídricos en todo el país.

El organismo federal subrayó su compromiso de mantener una administración técnica, transparente y coordinada con los gobiernos estatales y los sectores productivos, en favor de la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible.

El pasado 02 de noviembre El Horizonte dio a conocer que el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, confirmó la decisión de Conagua, al señalar que los niveles de las presas son suficientes para garantizar el abasto local.

“Oficialmente no hay trasvase; las lluvias son suficientes para que no haya el trasvase de El Cuchillo a la Marte. Es una gran noticia: vamos a tener las presas llenas”, declaró durante un recorrido por la presa La León.

Mientras que un día antes de la fecha límite estipulada en el acuerdo, este medio dio a conocer que el delegado de Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre, explicó que la decisión fue resultado del análisis técnico del Comité y que la competencia para determinar el trasvase recae exclusivamente en la dependencia federal.

Después de la declaración del secretario de Recursos Hídricos de Tamaulipas, Raúl Quiroga, quien reconoció que los niveles actuales de la presa Marte R. Gómez hacen innecesario el traslado de agua este año.

