Cerrar X
ION_6e9575a049
Nuevo León

Concluyen instalación de nomenclaturas en avenida 2 de Octubre

Santa Catarina concluyó la instalación de las nuevas nomenclaturas en la vialidad que anteriormente llevaba el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, ahora 2 de Octubre

  • 25
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Santa Catarina concluyó la instalación de las nuevas nomenclaturas en la vialidad que anteriormente llevaba el nombre de Avenida Gustavo Díaz Ordaz, ahora denominada 2 de Octubre.

A lo largo de la avenida y en cruces con calles como Movimiento Obrero, Cuauhtémoc y Madero, personal de Servicios Públicos colocó un total de 14 señalamientos con el nuevo nombre.

Con esta acción, el municipio busca que los automovilistas y peatones se familiaricen con la nueva denominación de la vialidad.

El Cabildo de Santa Catarina aprobó el cambio de nombre en memoria de quienes participaron en el Movimiento Estudiantil de 1968 y de la lucha por la justicia social.

La modificación se hizo oficial el pasado 2 de octubre durante una ceremonia encabezada por José Luis Becerra, promotor de la propuesta, y en la que participaron los sobrevivientes del movimiento Mirtoclia González y Felipe de Jesús Galván, así como ciudadanos en general.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Fotos_ayuda_4_f9a11e1918
Apoya Igualdad e Inclusión a familias afectadas por incendios
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_b9118b6c41
Detienen a siete con armas exclusivas del Ejército en Coahuila
image00013_ca9e958d08
Inicia Nuevo León aplicación de vacunas contra la tuberculosis
publicidad

Últimas Noticias

G4_J9hno_XUAABE_q_68ceb775a0
¡Con frío al Clásico! Cruz Azul derrota por 2-0 a Rayados
Huracan_Melissa_108e12b050
Melissa se convierte en huracán de categoría 3
ine_c408a82588
INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
UANL_12_9a8816e0b3
Logo de regio llega a Coldplay y al jersey del Barcelona
publicidad
×