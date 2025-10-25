Concluyen instalación de nomenclaturas en avenida 2 de Octubre

El Gobierno de Santa Catarina concluyó la instalación de las nuevas nomenclaturas en la vialidad que anteriormente llevaba el nombre de Avenida Gustavo Díaz Ordaz, ahora denominada 2 de Octubre.

A lo largo de la avenida y en cruces con calles como Movimiento Obrero, Cuauhtémoc y Madero, personal de Servicios Públicos colocó un total de 14 señalamientos con el nuevo nombre.

Con esta acción, el municipio busca que los automovilistas y peatones se familiaricen con la nueva denominación de la vialidad.

El Cabildo de Santa Catarina aprobó el cambio de nombre en memoria de quienes participaron en el Movimiento Estudiantil de 1968 y de la lucha por la justicia social.

La modificación se hizo oficial el pasado 2 de octubre durante una ceremonia encabezada por José Luis Becerra, promotor de la propuesta, y en la que participaron los sobrevivientes del movimiento Mirtoclia González y Felipe de Jesús Galván, así como ciudadanos en general.

