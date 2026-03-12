Condenan a hombre por delitos sexuales a 42 años de prisión

Un hombre fue condenado a 42 años de prisión luego de que las autoridades comprobaron su responsabilidad al cometer delitos sexuales en contra de un menor de edad, en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se dictó la sentencia en contra del hombre, identificado como Carlos "N", por agredir seuxalmente a un adolescente.

🔺SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITOS SEXUALES POR 42 AÑOS 🔺



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Unidad de Investigación especializada en Delitos Sexuales, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Carlos “N”.



Según el comunicado, este hombre engañó a la víctima de 14 años de edad en ese momento, para que acudiera a un determinado lugar y agredirlo de forma sexual.

Entre las consecuencias de estas acciones, se corroboró el daño psicológico sufrido por la víctima, así como la alteración de su correcto desarrollo integral.

Ante el desahogo de pruebas, un juez logró determinar su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en 2024.

Este hombre también recibió una multa económica por la reparación del daño y fue recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado.

