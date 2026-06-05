Conmemoran estudiantes Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, encabezó una jornada de reconocimiento y acción ecológica al premiar a los planteles destacados del concurso Escuela Verde y realizar una plantación colectiva de árboles en sus instalaciones. El Secretario de Educación, Juan Paura García, acompañado por el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, destacó el firme compromiso de la comunidad educativa con la sostenibilidad. Durante su mensaje, el funcionario subrayó la importancia de involucrar a alumnas, alumnos, docentes y personal administrativo en la preservación del entorno. "A través del concurso Escuela Verde y de actividades como la plantación de árboles, se fortalece la conciencia ambiental y se impulsan acciones que contribuyen a la construcción de un futuro más sostenible para las nuevas generaciones", señaló Paura García.

Un esfuerzo colectivo por el planeta

En esta edición del concurso participaron 179 escuelas de educación básica, las cuales implementaron proyectos tangibles en favor de los recursos naturales. Entre las acciones más destacadas implementadas por los estudiantes se encuentran:

Campañas para el uso responsable del agua.

Jornadas de reforestación y reciclaje.

Creación de huertos escolares, viveros y jardines polinizadores.

Instituciones galardonadas

Por su destacada labor y liderazgo ecológico, las autoridades otorgaron un reconocimiento especial a los siguientes planteles:

Nivel Educativo Escuelas Reconocidas Preescolar Jardín de Niños Sebastián Lerdo de Tejada

Jardín de Niños Laura Méndez de la Cuenca Primaria Escuela Primaria Héroes de la Independencia

Escuela Primaria Miguel Alemán Valdez Secundaria Secundaria No. 1 Genaro Garza García

Secundaria No. 8 Bicentenario de la Independencia de México

Huella verde: Reforestación con especies nativas

Como acto de clausura y de manera simbólica, se entregaron y plantaron 46 árboles de diversas especies dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación.

La selección de flora incluyó una amplia variedad de especies adaptadas a la región, tales como roble, anacua, duraznillo, nogal, chaparrón, encino, mezquite, sicomoro, chapote, palo blanco, potro, tronadora, colorín, olmo, crespón, ébano y anacahuita. Con esta acción, las dependencias estatales reafirman que la educación y la conservación ambiental deben caminar de la mano para asegurar un entorno saludable.

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