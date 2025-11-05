Continúan investigación por fraude en agencia en Apodaca
La Fiscalía cateó la agencia Safe Travel, acusada de defraudar a 68 personas por más de 3 millones de pesos; el local en Apodaca fue asegurado
La agencia de viajes Safe Travel señalada por presuntamente realizar fraudes a decenas de personas, fue cateada la noche del martes, donde se obtuvieron indicios diferentes que ayudarán a la integración de la carpeta, así lo mencionó el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar.
Así mismo se confirmó la existencia de 68 casos conocidos de fraudes, aunque se continúan investigando y buscando más afectados.
Las victimas entregaban diferentes montos de dinero los cuales ya supera los tres millones de pesos, a los dos encargados Karen “N” y Alfredo “N” quienes luego de recibir el dinero dejaban de contestar mensajes.
El inmueble ubicado en un edificio de las avenidas Girasol y Jacaranda en la colonia hacienda de las margaritas, en Apodaca fue asegurado.
