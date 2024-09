Crean video con IA para fingir secuestro de menor y estafar

El secuestro virtual llegó a un nuevo nivel de violencia psicológica que hizo pasar una pesadilla a una familia de Montemorelos, Nuevo León, pues los delincuentes mostraron a una menor rodeada de hombres armados a sus padres, pero todo era falso, fue creado con Inteligencia Artificial.

El equipo del El Horizonte tuvo acceso al relato por medio de un familiar de la víctima, quien mencionó que el hecho se dio el fin de semana pasado, cuando la menor salió a un ciber de la localidad, lo que facilitó el engaño. Los extorsionadores exigían 300 mil pesos para dejarla libre, aunque la menor nunca estuvo retenida de manera ilegal.

“Le hablaron unos hombres encapuchados, estaban haciendo videollamadas, mi cuñado vio videollamadas de hombres encapuchados, de gente que estaba detrás de él (ella); estaban hablando su papá, que iban a matar a la niña, que la iban a mandar en pedacitos”.

La familia duró una hora y media en comunicación con los extorsionadores, quienes le mandaban videos con el rostro de la menor y rodeada de los supuestos secuestradores, mientras pedían que la familia vendiera sus bienes como una camioneta, con valor de 30 mil pesos, para juntar el dinero.

“Dijeron que iban a hablar direcrtamente, que le iban a hablar en una hora y que les iban a dar personalmente el dinero, por eso mi cuñado creyó más que sí estaba la niña con ellos; en una hora te voy a buscar, aquí tengo la niña conmigo y la niña: papi, dales el dinero”

Fue gracias a que los padres tienen una aplicación de GPS en donde monitorean la ubicación de su hija, que vieron que la menor se encontraba en el ciber a donde había ido desde un inicio, sin embargo, ella también fue víctima de los extorsionadores.

“A ella le obligaron a tomarse una foto ahí en la plaza, todo por teléfono, ahí me tomaron la foto, no sé cómo le hicieron, has de cuenta estaban los hombres y a un lado estaba con ellos, haz de cuenta estaba con ellos”.

Los familiares encontraron a la menor en un estado de shock, asustada.

“Estaba en la mera esquina, tapada con su cabello, con su celular en la mano y lee, lee y lee, que supuestamente para la voz”.

La familia de Montemorelos evitó ser víctima de la extorsión y no depositó ninguna cantidad de dinero, sin embargo, quedó como muestra de cómo la tecnología en manos de delincuentes puede volverse una herramienta para mayor violencia.

